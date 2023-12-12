Степаненко: Шахтар ніколи не здається і завжди ставить перед собою найвищі цілі

Коментар капітана перед важливою грою з Порту.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко висловився перед матчем з Порту в рамках Ліги чемпіонів. Зокрема, українець прокоментував своє капітанство.

"Я завжди пишаюся своєю командою. Бути її частиною – великий привілей для мене. Ми ніколи не здаємось і завжди ставимо перед собою найвищі цілі. Це відповідає моєму характеру – можливо, саме тому я тут останні 14 років.

Якщо ми запитаємо гравців, які зараз виступають за найкращі європейські команди у топових лігах, вони обов'язково з цим погодяться. І коли б я не запитав їх про Шахтар і проведений у цьому клубі час, у них тільки найприємніші спогади про це", — сказав Тарас Степаненко.

Нагадаємо, матч Порту — Шахтар відбудеться 13 грудня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.