Консейсау: З приходом нового тренера Шахтар став стабільнішим, соліднішим і додав у ігровому плані

Коментар тренера перед грою з "гірниками".

Головний тренер Порту Сержиу Консейсау висловився перед матчем з Шахтарем в Лізі чемпіонів.

"Чи добре розуміти, що нас у плей-оф виведе і нічия? Жоден уболівальник не буває задоволений нічиєю, і я не виняток із цього правила. Ми маємо грати на перемогу. Якщо ж ми досягнемо нічиєї через силу наших суперників, то так тому і бути. Але ми виходимо на гру, щоби перемогти.

З приходом нового тренера Шахтар став стабільнішим, соліднішим і додав у ігровому плані. Але гравці у них ті самі, багато хто з них грає за збірну. Я хочу, щоб ми були командою, яка продовжує шлях у цьому змаганні. Ми маємо заслужити вихід до 1/8 фіналу", — сказав наставник команди.

Нагадаємо, матч Порту — Шахтар відбудеться 13 грудня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.