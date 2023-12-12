Артета: Борг Арсеналу — перемагати у кожному матчі

Команда хоче взяти три очки в матчі з ПСВ, попри виконані задачі.

Керманич Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні матчу з ПСВ в Лізі чемпіонів.

"Я хочу, щоб усі виявили волю до перемоги. За настроєм гравців я хочу побачити, що роботу ще не закінчено, хоча технічно завдання виконано. Борг Арсеналу – перемагати у кожному матчі.

Те, як ПСВ грає, справді вражає – їхня стабільність, те, як вони перемагають. Вони домінували не лише цього сезону, а й у попередньому", – сказав головний тренер Арсеналу.

Поєдинок ПСВ — Арсенал розпочнеться о 19:45 за Києвом. До речі, Зінченко залишився у запасі на матч з нідерландцями.