Артета: Борг Арсеналу — перемагати у кожному матчі

12 грудня 2023

МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGE

Команда хоче взяти три очки в матчі з ПСВ, попри виконані задачі.

Керманич Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні матчу з ПСВ в Лізі чемпіонів.

"Я хочу, щоб усі виявили волю до перемоги. За настроєм гравців я хочу побачити, що роботу ще не закінчено, хоча технічно завдання виконано. Борг Арсеналу – перемагати у кожному матчі.

Те, як ПСВ грає, справді вражає – їхня стабільність, те, як вони перемагають. Вони домінували не лише цього сезону, а й у попередньому", – сказав головний тренер Арсеналу.

Поєдинок ПСВ — Арсенал розпочнеться о 19:45 за Києвом. До речі, Зінченко залишився у запасі на матч з нідерландцями.

Джерело: BBC

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