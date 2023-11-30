У Онана 7 результативних помилок у ЛЧ із сезону-2018/19 — це найгірший показник

Камерунець найбільше робить помилок.

Андре Онана зробив 7 результативних помилок у Лізі чемпіонів із сезону-2018/19, повідомляє Opta.

За інформацією джерела, це найгірший показник серед воротарів – ніхто інший не робив більше трьох результативних помилок за цей період.

Три помилки припустилися Мануель Ноєр (за 41 матч) та Херонімо Рульї (за 12 ігор).

Нагадаємо, що вчора МЮ зіграв унічию проти Галатасарая (3:3). Перші два голи манкуніанці пропустили після помилок Онана за стандартних положень. Третій гол турецької команди був забитий ударом у ближній кут.