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Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
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-
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РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
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У Онана 7 результативних помилок у ЛЧ із сезону-2018/19 — це найгірший показник

30 листопада 2023

АНДРЕ ОНАНА, GETTY IMAGES

Камерунець найбільше робить помилок.

Андре Онана зробив 7 результативних помилок у Лізі чемпіонів із сезону-2018/19, повідомляє Opta.

За інформацією джерела, це найгірший показник серед воротарів – ніхто інший не робив більше трьох результативних помилок за цей період.

Три помилки припустилися Мануель Ноєр (за 41 матч) та Херонімо Рульї (за 12 ігор).

Нагадаємо, що вчора МЮ зіграв унічию проти Галатасарая (3:3). Перші два голи манкуніанці пропустили після помилок Онана за стандартних положень. Третій гол турецької команди був забитий ударом у ближній кут.

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