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Реал Сосьєдад
0
РБ Зальцбург
0
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-
12 грудня
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ПСВ
-
Арсенал
-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Реал Сосьєдад — РБ Зальцбург 0:0 Огляд матчу 29.11.2023

30 листопада 2023

Реал Сосьєдад — РБ Зальцбург, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА баскський Реал Сосьєдад поділив очки з австрійським РБ Зальцбург.

Господарям у цьому матчі потрібно було зіграти не гірше міланського Інтера в паралельному протистоянні проти лісабонської Бенфіки перед очною зустріччю в останньому турі, тоді як гості могли остаточно поховати сподівання "орлів" про участь у Лізі Європи навесні.

Але обидві команди примудрились змарнувати майже 25 спроб на двох пробити по чужих воротах, і так і не змогли розпечатати рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — РБ Зальцбург у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Реал Сосьєдад — РБ Зальцбург 0:0

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Траоре, 74), Елустондо (Пачеко, 46), Субельдія, Муньйос — Мендес (Барренечеа, 65), Субіменді, Турр'єнтес — Оярсабаль (Садік, 80), Шо (Кубо, 74), захарян.

РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, Пьонтковські, Павлович (Моргалла, 46), Ульмер (Байду, 85) — Сучич, Бідструп, Глух (Аманква, 78), Капальдо — Доржелеш (Конате, 62), Ратков (Шимич, 62).

Попередження: Елустондо, 38 — Дедич, 90+1.

Джерело: MEGOGO

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Реал Сосьєдад - РБ Зальцбург, Getty Images 30 листопада 2023 Реал Сосьєдад поділив очки із Зальцбургом
   