Реал Сосьєдад поділив очки із Зальцбургом

Завершився ще один поєдинок 5-го туру групового етапу ЛЧ.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал Сосьєдад приймав РБ Зальцбург на Реале Арені у Сан-Себастьяні.

Як у першому, так і у другому таймі домінували саме господарі поля. Проте, порадувати глядачів голами жодна з команд так і не зуміла.

Окремо зазначимо, що головним арбітром зустрічі був українець Микола Балакін. Від нього іспанський та австрійський клуби отримали по одній жовтій картці.

Real Sociedad and Salzburg share the points 🤝#UCL pic.twitter.com/mHP8p1G2Qi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2023

Реал Сосьєдад — РБ Зальцбург 0:0

Попередження: Елустондо, 38 — Дедич, 90+1

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Траоре, 74), Елустондо (Пачеко, 46), Субельдія, Муньйос — Мендес (Барренечеа, 65), Субіменді, Турр'єнтес — Оярсабаль (Садік, 80), Шо (Кубо, 74), захарян

РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, Пьонтковські, Павлович (Моргалла, 46), Ульмер (Байду, 85) — Сучич, Бідструп, Глух (Аманква, 78), Капальдо — Доржелеш (Конате, 62), Ратков (Шимич, 62)

Зазначимо, що у паралельному поєдинку Інтер здійснив камбек проти Бенфіки. Турнірна таблиця групи тепер виглядає наступним чином: