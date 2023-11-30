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12 грудня
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-
12 грудня
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-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
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-
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Реал Сосьєдад поділив очки із Зальцбургом

30 листопада 2023

Реал Сосьєдад - РБ Зальцбург, Getty Images

Завершився ще один поєдинок 5-го туру групового етапу ЛЧ.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал Сосьєдад приймав РБ Зальцбург на Реале Арені у Сан-Себастьяні.

Як у першому, так і у другому таймі домінували саме господарі поля. Проте, порадувати глядачів голами жодна з команд так і не зуміла.

Окремо зазначимо, що головним арбітром зустрічі був українець Микола Балакін. Від нього іспанський та австрійський клуби отримали по одній жовтій картці. 

Реал Сосьєдад — РБ Зальцбург 0:0

Попередження: Елустондо, 38 — Дедич, 90+1

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Траоре, 74), Елустондо (Пачеко, 46), Субельдія, Муньйос — Мендес (Барренечеа, 65), Субіменді, Турр'єнтес — Оярсабаль (Садік, 80), Шо (Кубо, 74), захарян

РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, Пьонтковські, Павлович (Моргалла, 46), Ульмер (Байду, 85) — Сучич, Бідструп, Глух (Аманква, 78), Капальдо — Доржелеш (Конате, 62), Ратков (Шимич, 62)

Зазначимо, що у паралельному поєдинку Інтер здійснив камбек проти Бенфіки. Турнірна таблиця групи тепер виглядає наступним чином:

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