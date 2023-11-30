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Арнаутович оновив рекорд тривалості павзи поміж голами в Лізі чемпіонів

30 листопада 2023

Марко Арнаутович, Getty Images

Для цього йому знадобилось майже 13 років кар’єрного шляху.

Міланський Інтер напередодні врятувався від поразки в три м’ячі на полі лісабонської Бенфіки в рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Бенфіка — Інтер 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "змій" Марко Арнаутович у звітному протистоянні отримав рідкісний шанс з’явитись на полі в стартовому складі, і в другому таймі взяв участь у порятунку від поразки з рахунком 0:3.

34-річний виконавець забив у ворота Анатолія Трубіна на 51 хвилині, давши таким чином старт камбеку власної команди, а також зупинивши відлік часу з моменту свого останнього гола в цьому турнірі.

І одразу побив рекорд — річ у тім, що австрієць останній раз відзначався в Лізі чемпіонів ще 7 грудня 2010 року, коли в складі бременського Вердера в домашньому матчі обіграв міланський Інтер з рахунком 3:0.

Відтоді минуло 4740 днів, що дозволило Арнаутовичу стати автором дійсно унікального досягнення.

Майже 13 років розділили в часі його голи в головному клубному турнірі Старого Світу.

У заключному турі міланський Інтер зіграє вдома проти баскського Реала Сосьєдад.

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