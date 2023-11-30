Бенфіка — Інтер 3:3 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка на власному полі примудрилась втратити перевагу в три м’ячі проти міланського Інтера.

Проти резервного складу суперників "орли" розпочали гру дуже жваво та швидко досягли бажаного результату. Одразу три м’ячі записав на свій рахунок Жуан Маріу, і вже після першого тайму, як здавалось, переможця ми визначили.

Однак квапитись із висновками було великою помилкою, і вже в другому таймі Інтер видав потужний камбек і наприкінці гри, коли суперники залишились у меншості, навіть міг вирвати перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Інтер у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Бенфіка — Інтер 3:3

Голи: Маріу, 5, 13, 34 — Арнаутович, 52, Фраттезі 58, Санчес, 72 (пен.)

Бенфіка: Трубін — Еурснес, А. Сілва, Отаменді, Морато — Флорентіну (Кьокчу, 79), Невеш — Ді Марія (Араужу, 89), Р. Сілва (Гувея, 90+9), Маріу (Шикінью, 90+9) — Тенгстедт (Муса, 79).

Інтер: Аудеро — Біссек, де Врей (Дімарко, 77), Ачербі — Дарміан (Куадрадо, 68), Фраттезі, Асллані, Классен (Барелла, 68), Аугусто — Арнаутович (Тюрам, 68), Санчес (Мартінес, 79).

Попередження: Маріу, 72, Морато, 78 — Куадрадо, 76

Вилучення: А. Сілва, 84