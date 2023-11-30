Брага — Уніон Берлін 1:1 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА португальська Брага на власному полі зіграла внічию проти берлінського Уніона.

Аутсайдери групи C отримали подарунок від суперників у вигляді вилучення під завісу першої пів години ігрового часу, після чого скористались їм задля власного забитого м’яча.

Однак перевагу Уніон так і не втримав, пропустивши на початку другого тайму, після чого дива не сталось — "залізні" знову не перемогли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брага — Уніон Берлін у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Брага — Уніон Берлін 1:1

Голи: Джало, 51 — Госенс, 42.

Брага: Ліма — Гонсалес, Ніакате, Фонте, Переа (Мендес, 81) — Джало (Фернандеш, 81), Саласар (Орта, 81), Моутінью, Вієйра (Саатчі, 36) — Банза (Руїс, 68), Орта.

Уніон Берлін: Роннов — Руссійон, Лейте, Кнохе — Госенс, Лайдуні (Крал, 79), Хедіра (Ааронсон, 79), Тусар (Хаберер, 62), Юранович — Беренс (Фофана, 62), Фолланд.

Попередження: Переа, Саласар — Кнохе, Тусар, Бонуччі, Хедіра.

Вилучення: Ніакате, 31 (пряма червона).