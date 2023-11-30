Уніон не зміг дотиснути Брагу і перервати неймовірну провальну серію

Берлінська команда продовжила свій провальний сезон, але все ще має шанси вийти в Лігу Європи.

У поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів берлінський Уніон у гостях не зміг обіграти португальську Брагу. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Вже з 30 хвилини Брага грала в меншості після видалення Мусси Ніакате, який отримав пряму червону картку за грубий фол.

Потім наприкінці першого тайму Робін Госенс вивів німців вперед, проте португальці навіть у меншості змогли зрівняти цифри на табло, а автором рятівного голу став Альваро Джало, який відмітився на старті другого тайму.

Таким чином Уніон не зміг перервати неймовірну серію з 16 матчів без перемог, де було 13 поразок. При цьому Уніон все ще має шанси на третє місце у групі, яка дає змогу вийти до Ліги Європи у такому провальному сезоні. Брага має чотири очки, а Уніон — три.

Брага — Уніон Берлін 1:1

Голи: Джало, 51 — Госенс, 42.

Брага: Ліма — Гонсалес, Ніакате, Фонте, Переа (Мендес, 81) — Джало (Фернандеш, 81), Саласар (Орта, 81), Моутінью, Вієйра (Саатчі, 36) — Банза (Руїс, 68), Орта.

Уніон Берлін: Роннов — Руссійон, Лейте, Кнохе — Госенс, Лайдуні (Крал, 79), Хедіра (Ааронсон, 79), Тусар (Хаберер, 62), Юранович — Беренс (Фофана, 62), Фолланд.

Попередження: Переа, Саласар — Кнохе, Тусар, Бонуччі, Хедіра.

Вилучення: Ніакате, 31 (пряма червона).