Бенфіка з Трубіним і хет-триком Маріу не зуміла здолати Інтер

Завершився ще один поєдинок 5-го туру групового етапу ЛЧ.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Бенфіка приймала Інтер на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

"Орли" провели чудовий перший тайм, сформувавши перевагу у три м'ячі завдяки хет-трику ексгравця Інтера Маріу. Друга половина зустрічі для лісабонців виявилась провальною. Голи Арнаутовича, Фраттезі та Санчеса залишили господарів поля без бажаних трьох очок. Наприкінці поєдинку Бенфіка взагалі залишилась у меншості, але все ж зуміла втримати хоча б нічию.

An incredible comeback from Inter ⚫🔵#UCL pic.twitter.com/NAZ3qBp5oD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2023

Бенфіка — Інтер 3:3

Голи: Маріу, 5, 13, 34 — Арнаутович, 52, Фраттезі 58, Санчес, 72 (пен.)

Попередження: Маріу, 72, Морату, 78 — Куадрадо, 76

Вилучення: А. Сілва, 84

Бенфіка: Трубін — Еурснес, А. Сілва, Отаменді, Морато — Флорентіну (Кьокчу, 79), Невеш — Ді Марія (Араужу, 89), Р. Сілва (Гувея, 90+9), Маріу (Шикінью, 90+9) — Тенгстедт (Муса, 79)

Інтер: Аудеро — Біссек, де Врей (Дімарко, 77), Ачербі — Дарміан (Куадрадо, 68), Фраттезі, Асллані, Классен (Барелла, 68), Аугусто — Арнаутович (Тюрам, 68), Санчес (Мартінес, 79)

Зазначимо, що у паралельному поєдинку Реал Сосьєдад поділив очки з РБ Зальцбург. Турнірна таблиця групи тепер виглядає наступним чином: