Баварія — Копенгаген 0:0 Огляд матчу 29.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на власному полі не змогла вразити ворота данського Копенгагена.

Гості ще не вирішили питання своєї участі у весняній частині єврокубків, тому намагались зачепитись за будь-яку додатну кількість залікових балів на полі Альянц Арени.

Баварія натомість постійно шукала шляхи до чужих воріт, однак ні в більш якісному для неї першому таймі, ні під час другого тайму з певною перевагою гостей за створеними моментами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Копенгаген у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Баварія — Копенгаген 0:0

Баварія: Ноєр — Девіс (Кретціг, 86), Упамекано, Горецка, Лаймер — Геррейру (Павлович, 64), Кімміх — Тель (Гнабрі, 64), Мюллер, Коман (Сане, 64) — Кейн.

Копенгаген: Грабара — Бойселен (Анкерсен, 71), Дікс, Вавро, Єлерт — Ларагер, Фальк, Гонсалвеш (Гойлунд, 90+5) — Ельюнуссі, Бардагжі (Ашурі, 66) — Классон (Оскарссон, 66).

Попередження: Ульрайх — Гонсалвеш, Фальк.