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12 грудня
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-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
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Манчестер Сіті
-
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РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Арсенал — Ланс 6:0 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

30 листопада 2023

Арсенал - Ланс, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 22:00.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Арсенал здобув розгромну перемогу над Лансом.

Підопічні Мікеля Артети ще у першому таймі забезпечили собі більш ніж комфортну перевагу завдяки голам Гаверца, Жезуса, Сака, Мартінеллі та Едегора.

У другій половині лондонці відправили у ворота суперників ще один гол — наприкінці зустрічі з пенальті відзначився Жоржиньо, який вийшов на поле з лави запасних.

Здобуті три очки дозволили Арсеналу закріпитися на першому місці у групі. Ланс побореться із Севільєю за місце в 1/16 фіналу Ліги Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ланс у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Арсенал — Ланс 6:0
Голи: Гаверц, 13, Жезус, 21, Сака, 24, Мартінеллі, 28, Едегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (з пенальті).

Арсенал: Рая — Зінченко (Ківьор, 46), Габріел, Саліба, Томіясу (Вайт, 46) — Гаверц, Райс (Жоржиньо, 75), Едегор — Мартінеллі, Сака (Нельсон, 66), Жезус (Нкетіа, 82).

Ланс: Самба — Медіна (Мачадо, 46), Дансо, Граді (Хусанов, 62) — Айдара, Самед (Ель-Аїнауї, 46), Менді (Кошта, 76), Франковські — Фульгіні, Сотока (Томассон, 46), Ваї.

Попередження: Менді, Хусанов, Айдара.

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