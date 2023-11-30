Арсенал — Ланс 6:0 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 22:00.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Арсенал здобув розгромну перемогу над Лансом.

Підопічні Мікеля Артети ще у першому таймі забезпечили собі більш ніж комфортну перевагу завдяки голам Гаверца, Жезуса, Сака, Мартінеллі та Едегора.

У другій половині лондонці відправили у ворота суперників ще один гол — наприкінці зустрічі з пенальті відзначився Жоржиньо, який вийшов на поле з лави запасних.

Здобуті три очки дозволили Арсеналу закріпитися на першому місці у групі. Ланс побореться із Севільєю за місце в 1/16 фіналу Ліги Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ланс у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Арсенал — Ланс 6:0

Голи: Гаверц, 13, Жезус, 21, Сака, 24, Мартінеллі, 28, Едегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (з пенальті).

Арсенал: Рая — Зінченко (Ківьор, 46), Габріел, Саліба, Томіясу (Вайт, 46) — Гаверц, Райс (Жоржиньо, 75), Едегор — Мартінеллі, Сака (Нельсон, 66), Жезус (Нкетіа, 82).

Ланс: Самба — Медіна (Мачадо, 46), Дансо, Граді (Хусанов, 62) — Айдара, Самед (Ель-Аїнауї, 46), Менді (Кошта, 76), Франковські — Фульгіні, Сотока (Томассон, 46), Ваї.

Попередження: Менді, Хусанов, Айдара.