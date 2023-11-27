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-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
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-
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-
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Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Українські арбітри вперше за 25 років працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів

27 листопада 2023

Микола Балакін, УАФ

Єврокубкову зустріч довірили Миколі Балакіну.

Поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом Сосьєдадом та Зальцбургом обслужить українська бригада арбітрів. Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін, а допомагатимуть йому Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Резервним рефері виступить Ярослав Козик.

Таким чином, вперше за 25 років матч групового етапу Ліги чемпіонів обслуговуватиме українська бригада арбітрів.

Вперше це сталося 16 вересня 1998 року, коли сімферополець Василь Мельничук працював на матчі між Атлетіком та Русенбергом.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Зальцбург відбудеться у середу, 29 листопада, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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