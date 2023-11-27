Українські арбітри вперше за 25 років працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Єврокубкову зустріч довірили Миколі Балакіну.

Поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом Сосьєдадом та Зальцбургом обслужить українська бригада арбітрів. Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін, а допомагатимуть йому Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Резервним рефері виступить Ярослав Козик.

Таким чином, вперше за 25 років матч групового етапу Ліги чемпіонів обслуговуватиме українська бригада арбітрів.

Вперше це сталося 16 вересня 1998 року, коли сімферополець Василь Мельничук працював на матчі між Атлетіком та Русенбергом.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Зальцбург відбудеться у середу, 29 листопада, о 22:00 за київським часом.