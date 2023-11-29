Лунін зіграє з перших хвилин проти Наполі

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C, у якому зіграють мадридський Реал та неаполітанський Наполі.

Мадридський Реал та італійський Наполі зіграють поміж собою на Сантьяго Бернабеу в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Карло Анчелотті, після перемоги над Кадісом (3:0), залучив до стартового складу Алабу до центру оборони, тоді як Себальйос гратиме в центрі поля, а Браїм та Родріго складатимуть пару в атаці.

Вальтер Маццаррі, на тлі перемоги над бергамаською Аталантою (2:1), використав із перших хвилин Жезуса ліворуч у захисті, тоді як Сімеоне очолить атаку.

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос — Вальверде, Себальйос — Беллінгем — Браїм, Родріго.

Запасні: Фран Гонсалес, Каньїсарес, Начо, Хоселу, Л. Васкес, Фран Гарсія, Модрич, Мартін, Пас, Гонсало.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Сімеоне, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Голліні, Ельмас, Дзербін, Каюсте, Естігор, Дзанолі, Гаетано, Распадорі.



Гра Реал — Наполі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.