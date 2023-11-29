Лаціо
2
Селтік
0
28 листопада
19:45
Шахтар
1
Антверпен
0
28 листопада
19:45
Феєнорд
1
Атлетіко
3
28 листопада
22:00
Мілан
1
Боруссія Дортмунд
3
28 листопада
22:00
ПСЖ
1
Ньюкасл Юнайтед
1
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
3
РБ Лейпциг
2
28 листопада
22:00
Янг Бойз
2
Црвена Звезда
0
28 листопада
22:00
Барселона
2
Порту
1
28 листопада
22:00
Галатасарай
3
Манчестер Юнайтед
3
29 листопада
19:45
Севілья
2
ПСВ
3
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00
Ланс
-
Севілья
-
12 грудня
19:45
ПСВ
-
Арсенал
-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Лунін зіграє з перших хвилин проти Наполі

29 листопада 2023

Андрій Лунін, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи C, у якому зіграють мадридський Реал та неаполітанський Наполі.

Мадридський Реал та італійський Наполі зіграють поміж собою на Сантьяго Бернабеу в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Карло Анчелотті, після перемоги над Кадісом (3:0), залучив до стартового складу Алабу до центру оборони, тоді як Себальйос гратиме в центрі поля, а Браїм та Родріго складатимуть пару в атаці.

Вальтер Маццаррі, на тлі перемоги над бергамаською Аталантою (2:1), використав із перших хвилин Жезуса ліворуч у захисті, тоді як Сімеоне очолить атаку.

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос — Вальверде, Себальйос — Беллінгем — Браїм, Родріго.

Запасні: Фран Гонсалес, Каньїсарес, Начо, Хоселу, Л. Васкес, Фран Гарсія, Модрич, Мартін, Пас, Гонсало.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Сімеоне, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Голліні, Ельмас, Дзербін, Каюсте, Естігор, Дзанолі, Гаетано, Распадорі.

Гра Реал — Наполі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Реал - Наполі, getty images 29 листопада 2023 Реал — Наполі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.11.2023
   