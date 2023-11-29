Реал — Наполі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.11.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 29 листопада та розпочнеться о 22:00.

У рамках центрального матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал прийме Наполі на Сантьяго Бернабеу.

№ Команда І В Н П З П О 1 Реал Мадрид 4 4 0 0 9 3 12 2 Наполі 4 2 1 1 6 5 7 3 Брага 4 1 0 3 5 9 3 4 Уніон Берлін 4 0 1 3 3 6 1



РЕАЛ — НАПОЛІ

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІОН САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал підходить до матчу абсолютним лідером квартету з 12 набраними балами після чотирьох турів. Команда Карло Анчелотті гарантувала собі вихід в плей-офф, проте все ще має математичні шанси втратити перше місце. Для того, щоб це не сталось, достатньо не програти Наполі у звітній зустрічі.

Мадридці виграли три останні поєдинки з загальним рахунком 11:1 та перебувають в хорошому настрої. В минулому матчі Реал грав проти Кадіса на виїзді та переміг з рахунком 3:0. Перед початком сезону було багато розмов про слабкий напад "вершкових", адже Вінісіус та Родріго — вінгери, а гра Хоселу викликає багато питань. Втім, саме Родріго після дуже невдалого старту нарешті роззабивався (п'ять голів в останніх трьох іграх) та зменшив кількість цих розмов.

Для українських вболівальників ця зустріч звичайно цікава ще й через участь в ній Андрія Луніна. Український голкіпер отримав свій шанс у трьох останніх матчах та справив дуже гарне враження, тому фанати мадридців хочуть й надалі бачити його у складі. Втім, Карло Анчелотті вже заявив, що грати буде Кепа, тому в українця є остання змога переконати головного тренера, поки іспанець травмований.

Наполі, своєю чергою, набрав сім балів після чотирьох турів та йде на другій сходинці. В Браги залишаються примарні шанси посунути неаполітанців та відібрати місце в плей-офф. Втім, Наполі не лише важливо зберегти другий рядок. Команда отримала нового головного тренера, Вальтера Маццарі, та хоче проявити себе з кращого боку.

В минулому турі чемпіонату Італії Наполі грав на виїзді проти непоступливої Аталанти та здобув важку перемогу завдяки голам Кварацхелії та Ельмаса. Вальтеру Маццарі ще потрібен час, щоб передати свої ідеї гравцям, проте три очки в Бергамо — хороший знак.

В обох команд є певні кадрові проблеми. Неаполітанцям буде не вистачати мобільності на лівому фланзі оборони, адже і Руй, і Олівейра пропустять гру, а місце зліва, скоріше за все, займе Жуан Жезус. В Реала куди більше травмованих. В центрі поля не вистачатиме Камавінга та Тчуамені, також гру пропустить Вінісіус. До відсутності Мілітао, Куртуа та Гюлера вже всі звикли.

В першому матчі команди влаштували справжній трилер. Спочатку Наполі вів з рахунком 1:0, після чого Реал перевернув гру зусиллями Вінісіуса та Беллінгема, але на початку другого тайму Зелінські зрівняв рахунок ударом з пенальті. А вже ближче до фінального свистка після удару Вальверде м'яч зрикошетив від Мерета та опинився в воротах.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні фаворит — Реал. Так, на перемогу мадридців пропонується коефіцієнт 1,91, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 4,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Лунін — Васкес, Начо, Алаба, Гарсія — Вальверде, Кроос, Себальос — Беллінгем — Родріго, Діас

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія

Не зіграють: Куртуа, Мілітао, Тчуамені, Гюлер, Камавінга, Вінісіус, Кепа — Ліндстрьом, Руй, Олівейра

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