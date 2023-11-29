Антоні, Амрабат та Гойлунд гратимуть із перших хвилин проти Галатасарая

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи A, у якому зіграють стамбульський Галатасарай та Манчестер Юнайтед.

Турецький Галатасарай та англійський Манчестер Юнайтед зіграють у рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Алі Самі Єн у Стамбулі.

Окан Бурук, у порівнянні з поразкою від мюнхенської Баварії (1:2), залучив до стартового складу Ндомбеле в опорній зоні, тоді як Мертенс зіграє під нападником.

Ерік тен Гаг, після перемоги над Евертоном (3:0), використав із перших хвилин Ван-Біссаку праворуч у захисті, тоді як Амрабат повернеться до опорної зони, а Антоні виступатиме на правому фланзі атаки. Гойлунд очолить напад.

Галатасарай: Муслера — Боє, Бардакджі, Айхан, Анхеліньйо — Торрейра, Ндомбеле — Зієш, Мертенс, Заха — Ікарді.

Запасні: Гювенч, Актюркоглу, Демірбай, Тете, Нельссон, Олівейра, Їлмаз, Караташ, Бакамбу.



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Лінделеф, Шоу — Мактоміней, Амрабат — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд.

Запасні: Баїндир, Гітон, Марсьяль, Регілон, Варан, Далот, Пеллістрі, Мейну, Гор, Ганнібал, Г’югілл.



Гра Галатасарай — Манчестер Юнайтед почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.