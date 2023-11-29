Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

Football.ua представляє анонси поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті А.

У рамках квартету А групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА ввечері, 29 листопада, на нас чекають два протистояння: стамбульський Галатасарай прийматиме Манчестер Юнайтед, а Копенгаген гостюватиме у мюнхенської Баварії.

№ Команда І В Н П З П О 1 Баварія 4 4 0 0 11 6 12 2 Копенгаген 4 1 1 2 7 8 4 3 Галатасарай 4 1 1 2 7 9 4 4 Манчестер Юнайтед 4 1 0 3 9 11 3

ГАЛАТАСАРАЙ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 19:45. РАМС ПАРК, СТАМБУЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для манкуніанців цей поєдинок є критичним, оскільки попереду у них тільки зустріч з Баварією. 3 очки у матчі з Галатасараєм можуть вивести їх на бажане друге місце у групі, але побачимо, чи вдасться підопічним тен Гага помститися стамбульцям за драматичну домашню поразку.

З моменту їхньої першої дуелі Манчестер Юнайтед встиг провести 9 поєдинків, серед яких перемога та поразка у матчах з Копенгагеном у ЛЧ. Також вони поступилися Ньюкаслу у Кубку англійської ліги та Манчестер Сіті в АПЛ. В інших п'яти поєдинках (тільки чемпіонат) манкуніанці святкували перемоги.

Галатасарай підходить до другого поєдинку з Манчестер Юнайтед з трохи схожою статистикою. У ЛЧ вони двічі поступилися Баварії, а у чемпіонаті Туреччини програли Хатайспору. У всіх інших п'яти матчах турецької Суперліги Галатасарай переміг.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Галатасарай: Муслера — Бої, Айхан, Бардакджі, Анхеліньо — Торрейра, Ндомбеле — Їлмаз, Мертенс, Заха — Ікарді

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу — Мейну, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Марсьяль

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

прогноз 1:2

БАВАРІЯ — КОПЕНГАГЕН

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЕФАНІ ФРАППАР (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Баварія вже забезпечила собі місце у раунді плей-оф, тож тепер може трохи простіше ставитися до поєдинків, які в неї залишилися. Ба більше, ніхто вже навіть теоретично не зможе скинути їх з першого місця у групі.

Копенгаген, звісно, більш вмотивований, ніж мюнхенці, і вже продемонстрував у першій зустрічі, що може дати їм бій, але невідомо, чи зможуть вони повторити це на Альянц Арені.

З моменту попередньої очної дуелі Баварія виграла у 8 поєдинках, поступившись лише в одному — у Кубку Німеччини, де їх сенсаційно здолав Саарбрюкен. Протягом цього періоду мюнхенці забили 29 голів.

Данці ж перебувають у трохи більш суперечливій формі. Нещодавно вони поступилися Віборгу у чемпіонаті, а також поділили очки з Брондбю. Після першої зустрічі з Баварією також була нічия з Орхусом. Звісно, не варто забувати ще і про поразку та перемогу у поєдинках із Манчестер Юнайтед.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Кейн

Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дікс, Єлерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш — Ельюнуссі, Классон, Ашурі

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ