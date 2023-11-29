Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

У рамках квартету А групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА ввечері, 29 листопада, на нас чекають два протистояння: стамбульський Галатасарай прийматиме Манчестер Юнайтед, а Копенгаген гостюватиме у мюнхенської Баварії.
ГАЛАТАСАРАЙ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 19:45. РАМС ПАРК, СТАМБУЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Для манкуніанців цей поєдинок є критичним, оскільки попереду у них тільки зустріч з Баварією. 3 очки у матчі з Галатасараєм можуть вивести їх на бажане друге місце у групі, але побачимо, чи вдасться підопічним тен Гага помститися стамбульцям за драматичну домашню поразку.
З моменту їхньої першої дуелі Манчестер Юнайтед встиг провести 9 поєдинків, серед яких перемога та поразка у матчах з Копенгагеном у ЛЧ. Також вони поступилися Ньюкаслу у Кубку англійської ліги та Манчестер Сіті в АПЛ. В інших п'яти поєдинках (тільки чемпіонат) манкуніанці святкували перемоги.
Галатасарай підходить до другого поєдинку з Манчестер Юнайтед з трохи схожою статистикою. У ЛЧ вони двічі поступилися Баварії, а у чемпіонаті Туреччини програли Хатайспору. У всіх інших п'яти матчах турецької Суперліги Галатасарай переміг.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Галатасарай: Муслера — Бої, Айхан, Бардакджі, Анхеліньо — Торрейра, Ндомбеле — Їлмаз, Мертенс, Заха — Ікарді
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу — Мейну, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Марсьяль
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
прогноз 1:2
БАВАРІЯ — КОПЕНГАГЕН
СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЕФАНІ ФРАППАР (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Баварія вже забезпечила собі місце у раунді плей-оф, тож тепер може трохи простіше ставитися до поєдинків, які в неї залишилися. Ба більше, ніхто вже навіть теоретично не зможе скинути їх з першого місця у групі.
Копенгаген, звісно, більш вмотивований, ніж мюнхенці, і вже продемонстрував у першій зустрічі, що може дати їм бій, але невідомо, чи зможуть вони повторити це на Альянц Арені.
З моменту попередньої очної дуелі Баварія виграла у 8 поєдинках, поступившись лише в одному — у Кубку Німеччини, де їх сенсаційно здолав Саарбрюкен. Протягом цього періоду мюнхенці забили 29 голів.
Данці ж перебувають у трохи більш суперечливій формі. Нещодавно вони поступилися Віборгу у чемпіонаті, а також поділили очки з Брондбю. Після першої зустрічі з Баварією також була нічия з Орхусом. Звісно, не варто забувати ще і про поразку та перемогу у поєдинках із Манчестер Юнайтед.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Кейн
Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дікс, Єлерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш — Ельюнуссі, Классон, Ашурі
ПОТОЧНА ФОРМА
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
прогноз 2:0