Лаціо
2
Селтік
0
28 листопада
19:45
Шахтар
1
Антверпен
0
28 листопада
19:45
Феєнорд
1
Атлетіко
3
28 листопада
22:00
Мілан
1
Боруссія Дортмунд
3
28 листопада
22:00
ПСЖ
1
Ньюкасл Юнайтед
1
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
3
РБ Лейпциг
2
28 листопада
22:00
Янг Бойз
2
Црвена Звезда
0
28 листопада
22:00
Барселона
2
Порту
1
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00
Ланс
-
Севілья
-
12 грудня
19:45
ПСВ
-
Арсенал
-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

29 листопада 2023

Група А ЛЧ-2023/24, Getty Images

Football.ua представляє анонси поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті А.

У рамках квартету А групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА ввечері, 29 листопада, на нас чекають два протистояння: стамбульський Галатасарай прийматиме Манчестер Юнайтед, а Копенгаген гостюватиме у мюнхенської Баварії.

 Команда І В Н П З П О
1  Баварія 4 4 0 0 11 6 12
2  Копенгаген 4 1 1 2 7 8 4
3  Галатасарай 4 1 1 2 7 9 4
4  Манчестер Юнайтед 4 1 0 3 9 11 3

ГАЛАТАСАРАЙ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 19:45. РАМС ПАРК, СТАМБУЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для манкуніанців цей поєдинок є критичним, оскільки попереду у них тільки зустріч з Баварією. 3 очки у матчі з Галатасараєм можуть вивести їх на бажане друге місце у групі, але побачимо, чи вдасться підопічним тен Гага помститися стамбульцям за драматичну домашню поразку.

З моменту їхньої першої дуелі Манчестер Юнайтед встиг провести 9 поєдинків, серед яких перемога та поразка у матчах з Копенгагеном у ЛЧ. Також вони поступилися Ньюкаслу у Кубку англійської ліги та Манчестер Сіті в АПЛ. В інших п'яти поєдинках (тільки чемпіонат) манкуніанці святкували перемоги.

Галатасарай підходить до другого поєдинку з Манчестер Юнайтед з трохи схожою статистикою. У ЛЧ вони двічі поступилися Баварії, а у чемпіонаті Туреччини програли Хатайспору. У всіх інших п'яти матчах турецької Суперліги Галатасарай переміг.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Галатасарай: Муслера — Бої, Айхан, Бардакджі, Анхеліньо — Торрейра, Ндомбеле — Їлмаз, Мертенс, Заха — Ікарді

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу — Мейну, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Марсьяль 

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

footballпрогноз 1:2

БАВАРІЯ — КОПЕНГАГЕН

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЕФАНІ ФРАППАР (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Баварія вже забезпечила собі місце у раунді плей-оф, тож тепер може трохи простіше ставитися до поєдинків, які в неї залишилися. Ба більше, ніхто вже навіть теоретично не зможе скинути їх з першого місця у групі.

Копенгаген, звісно, більш вмотивований, ніж мюнхенці, і вже продемонстрував у першій зустрічі, що може дати їм бій, але невідомо, чи зможуть вони повторити це на Альянц Арені.

З моменту попередньої очної дуелі Баварія виграла у 8 поєдинках, поступившись лише в одному — у Кубку Німеччини, де їх сенсаційно здолав Саарбрюкен. Протягом цього періоду мюнхенці забили 29 голів.

Данці ж перебувають у трохи більш суперечливій формі. Нещодавно вони поступилися Віборгу у чемпіонаті, а також поділили очки з Брондбю. Після першої зустрічі з Баварією також була нічия з Орхусом. Звісно, не варто забувати ще і про поразку та перемогу у поєдинках із Манчестер Юнайтед.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Кейн

Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дікс, Єлерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш — Ельюнуссі, Классон, Ашурі

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

footballпрогноз 2:0
команди
   