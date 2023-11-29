Феєнорд — Атлетіко 1:3 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 28 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко в гостьовому протистоянні переграв нідерландський Феєнорд.

Необхідного "матрацникам" ритму гри задав швидкий автогол у виконанні суперників, після чого команда Дієго Сімоне почувала себе доволі розкуто.

У другій половині гри Атлетіко також стартував із швидкого гола, що вже було великою заявкою на підсумковий успіх, тож м’яч у відповідь від суперників особливо нічого не змінював. Тим паче, що "матрацники" ще й закріпити перевагу під завісу матчу встигли..

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Феєнорд — Атлетіко в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Феєнорд — Атлетіко 1:3

Голи: Віффер, 77 — Гертрейда, 14 (автогол), Ермосо, 57, С. Хіменес, 81 (автогол)

Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Траунер (Міламбо, 64), Ганцко, Гартман — Віффер, Стенгс (Іванушец, 70), Тімбер (Зауер, 78) — Мінте (Лінгр, 64), С. Хіменес, Пайшан (Уеда, 46).

Атлетіко: Облак — Моліна, Х. Хіменес, Вітсель, Ермосо, Рікельме — Льоренте (Барріос, 56), Коке (Корреа, 84), Де Пауль (Ньїгес, 74) — Мората (Депай, 74), Грізманн.