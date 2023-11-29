Атлетіко розібрався з Феєнордом, здобувши місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Завершився ще один поєдинок 5-го туру групового етапу ЛЧ.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Феєнорд приймав Атлетіко на стадіоні Де Кейп.

Рахунок у матчі гості відкрили завдяки автоголу Гертрейди у першій половині першого тайму. Подвоїти свою перевагу "матрацники" зуміли вже аж у другому таймі.

Феєнорд намагався повернутися до гри після голу Віффера, але ще один автогол, тепер вже Хіменеса, поставив хрест на їхніх надіях здобути хоча б нічию.

Феєнорд — Атлетіко 1:3

Голи: Віффер, 77 — Гертрейда, 14 (автогол), Ермосо, 57, С. Хіменес, 81 (автогол)

Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Траунер (Міламбо, 64), Ганцко, Гартман — Віффер, Стенгс (Іванушец, 70), Тімбер (Зауер, 78) — Мінте (Лінгр, 64), С. Хіменес, Пайшан (Уеда, 46)

Атлетіко: Облак — Моліна, Х. Хіменес, Вітсель, Ермосо, Рікельме — Льоренте (Барріос, 56), Коке (Корреа, 84), Де Пауль (Ньїгес, 74) — Мората (Депай, 74), Грізманн

Зазначимо, що раніше Лаціо розібрався із Селтіком. Турнірна таблиця групи тепер виглядає наступним чином: