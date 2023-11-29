Мілан — Боруссія Д 1:3 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 28 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія в гостьовому протистоянні обіграла італійський Мілан.

Матч розпочинався дуже жваво — господарі отримали право на пенальті вже на восьмій хвилині, але Жиру схибив, після чого Ройс миттєво відповів влучним одинадцятиметровим.

Однак до перерви переможних рахунок Боруссія так і не втримала — Чуквезе зрівняв рахунок.

У другій половині гри свято футболу отримало продовження, але виключно на вулицях Дортмунду. Два голи від гостей — і тепер Мілан перед останнім туром висить на волосині від вильоту з єврокубків.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Боруссія Д у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Мілан — Боруссія (Дортмунд) 1:3

Голи: Чуквезе, 37 — Ройс, 10 (пен.), Байно-Гіттенс, 59, Адеємі, 69

На 6-й хлилині Жиру (Мілан) не реалізував пенальті

Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав (Крунич, 53), Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік, Адлі (Йович, 77), Рейндерс — Чуквезе (Траоре, 77), Жиру, Пулішич.

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебаїні — Джан, Забітцер — Мален (Адеємі, 56), Ройс (Брандт, 79), Байно-Гіттенс (Вольф, 66) — Фюллькруг.

Попередження: Томорі, 67 — Джан, 90+6.