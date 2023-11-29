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-
12 грудня
22:00
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-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
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-
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РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
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Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
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-
13 грудня
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-
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Енріке: Матч із Ньюкаслом ми повинні були виграти з самого початку

29 листопада 2023

Луїс Енріке - Getty Images

Тренер розповів про поєдинок у головному єврокубку.

Луїс Енріке розповів про матч із Ньюкаслом - повідомляє офіційний сайт клубу

"Я справді вірю, що футбол — це дуже нечесний вид спорту, але саме це робить його особливим, не висловлюючи неповагу до інших видів спорту. Це матч, який ми повинні були виграти з самого початку. У нас було набагато більше шансів, ніж у опонента. Ми набагато більше володіли м'ячем на його половині та багато більше ударів по воротах.

Коротше кажучи, ми були кращою командою. Але якщо ви не реалізуєте моменти, якщо ви не заб’єте, ви не виграєте! І коли матч здавався програним, ми забили з пенальті. І я повинен подякувати публіці, яка штовхала нас до завершення, навіть коли ми були позаду. Це неймовірно, дякую всім". 

ПСЖ зіграв внічию вдома у Лізі чемпіонів. 

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статті на тему:
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