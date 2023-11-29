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2
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0
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22:00
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22:00
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-
Манчестер Юнайтед
-
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-
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Копенгаген
-
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-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
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-
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РБ Зальцбург
-
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22:00
Ланс
-
Севілья
-
12 грудня
19:45
ПСВ
-
Арсенал
-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

ПСЖ — Ньюкасл 1:1 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

29 листопада 2023

ПСЖ — Ньюкасл 1:1 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 28 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен зіграв унічию з Ньюкасл Юнайтед.

Протягом матчу команди обмінялися забитими м'ячами, причому парижанам вдалося врятуватися від поразки завдяки сумнівному пенальті у компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Ньюкасл у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Парі Сен-Жермен — Ньюкасл 1:1
Голи: Мбаппе, 90+8 (пен.) — Ісак, 24

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Шкрініар, Перейра (Рамуш, 85), Ернандес — Угарте (Вітінья, 62), Руїс, Лі Кан Ін (Асенсіо, 82) — Дембеле, Коло Муані (Баркола, 62), Мбаппе

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Лівраменто — Міллі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон

Попередження: Угарте, Лі Кан Ін, Шкрініар, Доннарумма, Рамуш — Жоелінтон, Альмірон

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