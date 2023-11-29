ПСЖ — Ньюкасл 1:1 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен зіграв унічию з Ньюкасл Юнайтед.
Протягом матчу команди обмінялися забитими м'ячами, причому парижанам вдалося врятуватися від поразки завдяки сумнівному пенальті у компенсований до другого тайму час.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Ньюкасл у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:
Парі Сен-Жермен — Ньюкасл 1:1
Голи: Мбаппе, 90+8 (пен.) — Ісак, 24
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Шкрініар, Перейра (Рамуш, 85), Ернандес — Угарте (Вітінья, 62), Руїс, Лі Кан Ін (Асенсіо, 82) — Дембеле, Коло Муані (Баркола, 62), Мбаппе
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Лівраменто — Міллі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон
Попередження: Угарте, Лі Кан Ін, Шкрініар, Доннарумма, Рамуш — Жоелінтон, Альмірон