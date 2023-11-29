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-
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-
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-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
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-
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-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
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-
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-
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Атлетіко
-
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-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
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-
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-
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Янг Бойз — Црвена Звезда 2:0 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

29 листопада 2023

Янг Бойз — Црвена Звезда, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 28 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА швейцарський Янг Бойз на власному полі обіграв сербську Црвену Звезду.

Команди поміж собою вирішували, хто буде грати в Лізі Європи навесні наступного року й потужний ривок господарів на старті зустрічі забезпечив їм підсумковий успіх.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Янг Бойз — Црвена Звезда в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Янг Бойз — Црвена Звезда 2:0

Голи: Неделькович, 8 (АГ), Блум, 29

Янг Бойз: Рачоппі — Блум, Камара, Беніто, Гарсія — Маль (Коллі, 46), Ньяссе, Монтейру (Шайва, 74) — Елія, Угрінич, Нсаме (Жанвуля, 74).

Црвена Звезда: Глазер — Неделькович, Драгович, Джига, Родич — Міяїлович (Катай, 83), Стаменич (Лучич, 59) — Букарі, Хван (Канга, 90), Іванич (Крассо, 59) — Ндіай (Мітрович, 46).

Джерело: MEGOGO

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