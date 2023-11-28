Янг Бойз виборов путівку до євровесни у матчі з Црвеною Звездою

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Янг Бойз приймав на своєму полі Црвену Звезду.
Обом командам потрібна була перемога в очному протистоянні, щоб гарантувати собі третє місце в квартеті G та за сумісністю участь в плей-оф Ліги Європи (Ман Сіті та Лейпциг раніше застовпили за собою перші дві позиції).
У першому таймі швейцарському колективу вдалося забезпечити собі перевагу в два м'ячі після автогола Недельковича та гола у виконанні Блума.
Більше команди в цьому протистоянні не забивали, тому завдяки цій перемозі Янг Бойз виступить весною в плей-оф Ліги Європи, а Црвена Звезда залишає єврокубки.
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0
Голи: Неделькович, 8 (АГ), Блум, 29
Янг Бойз (старт): Рачоппі — Блум, Камара, Беніто, Гарсія — Малеш, Ньяссе, Монтейру — Елія, Угрінич, Нсаме
Црвена Звезда (старт): Глазер — Неделькович, Драгович, Джига, Родич — Міяїлович, Стаменич — Букарі, Хван, Іванич — Ндіай