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-
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-
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-
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-
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-
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Янг Бойз виборов путівку до євровесни у матчі з Црвеною Звездою

28 листопада 2023

Янг Бойз виборов путівку до євровесни у матчі з Црвеною Звездою

Швейцарський колектив виступить в плей-оф Ліги Європи, а серби вже не зможуть піднятися вище четвертого місця в групі G.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Янг Бойз приймав на своєму полі Црвену Звезду.

Обом командам потрібна була перемога в очному протистоянні, щоб гарантувати собі третє місце в квартеті G та за сумісністю участь в плей-оф Ліги Європи (Ман Сіті та Лейпциг раніше застовпили за собою перші дві позиції).

У першому таймі швейцарському колективу вдалося забезпечити собі перевагу в два м'ячі після автогола Недельковича та гола у виконанні Блума.

Більше команди в цьому протистоянні не забивали, тому завдяки цій перемозі Янг Бойз виступить весною в плей-оф Ліги Європи, а Црвена Звезда залишає єврокубки. 

Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0
Голи: Неделькович, 8 (АГ), Блум, 29
Янг Бойз (старт): Рачоппі — Блум, Камара, Беніто, Гарсія — Малеш, Ньяссе, Монтейру — Елія, Угрінич, Нсаме
Црвена Звезда (старт): Глазер — Неделькович, Драгович, Джига, Родич — Міяїлович, Стаменич — Букарі, Хван, Іванич — Ндіай
команди
   