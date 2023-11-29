Манчестер Сіті — РБ Лейпциг 3:2 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 28 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті на власному полі влаштував приголомшливий камбек проти німецького РБ Лейпциг.

Команда Хосепа Гвардіоли провалила перший тайм, припустившись двох помилок під час контратак суперників, що суттєво ускладнило їй життя.

Але після перерви "містяни" мали таку перевагу, що зрештою вона почала позначатись на рахунку на табло.

"Червоні бики" просиділи в захисті всі 45 хвилин основного часу й у підсумку нахапались голів та поступились у боротьбі за першу сходинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — РБ Лейпциг у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Манчестер Сіті — РБ Лейпциг 3:2

Голи: Голанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 — Опенда, 13, 33

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер (Альварес, 54), Аканджі, Діаш (Аке, 46), Гвардіол (Гомес, 90+3) — Фоден, Льюїс, Родрі, Сілва, Гріліш (Доку, 54) — Голанд.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Клостерманн, Сімакан, Люкеба, Раум — Зайвальд, Айдара (Карвалью, 74), Шлагер (Кампль, 87) — Сімонс (Поульсен, 75), Опенда (Шешко, 60), Форсберг (Баумгартнер, 60).

Попередження: Діаш