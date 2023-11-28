Манчестер Сіті здійснив неймовірний камбек проти Лейпцига та гарантував собі перше місце в групі G

Команда Хосепа Гвардіоли поступалася після першого тайму в два м'ячі, проте змогла здобути необхідний результат.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА на Етіхад Стедіум зустрілися Манчестер Сіті та РБ Лейпциг, які раніше вже гарантували собі путівки до плей-оф.

Втім, напередодні цього протистоянні ще залишалася інтрига щодо того, хто з команд все ж посяде першу сходинку в групі G — підопічним Хосепа Гвардіоли було достатньо здобути бодай нічию проти "биків", щоб більше не перейматися за своє лідерство.

Але перший тайм пройшов для Манчестер Сіті далеко не найкращим чином після того, як Опенда записав на свій рахунок дубль. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Лейпцига.

Вже у другій половині зустрічі "містяни" змогли не просто реабілітуватися, а й здійснити по-справжньому вражаючий камбек завдяки голам Голанда, Фодена та Хуліана Альвареса. Відзначимо, що Філ Фоден також записав на свій рахунок дубль з асистів.

Таким чином, завдяки цій перемозі з рахунком 3:2 Манчестер Сіті гарантував собі перше місце в квартеті G перед останнім туром, тоді як Лейпциг виступить в плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками другої сходинки.

Манчестер Сіті - РБ Лейпциг 3:2

Голи: Голанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 — Опенда, 13, 33

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер (Альварес, 54), Аканджі, Діаш (Аке, 46), Гвардіол (Гомес, 90+3) — Фоден, Льюїс, Родрі, Сілва, Гріліш (Доку, 54) — Голанд

РБ Лейпциг: Бласвіх — Клостерманн, Сімакан, Люкеба, Раум — Зайвальд, Айдара (Карвалью, 74), Шлагер (Кампль, 87) — Сімонс (Поульсен, 75), Опенда (Шешко, 60), Форсберг (Баумгартнер, 60)

Попередження: Діаш