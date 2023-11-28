Дубль Іммобіле позбавив Селтік шансів на єврокубкову весну

Італійський форвард приніс "орлам" перемогу після виходу на заміну.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті E римський Лаціо приймав на своєму полі Селтік із шотландського міста Глазго.

Для того, щоб гарантувати собі перепустку в плей-оф ЛЧ вже за підсумками цього туру, команді Мауріціо Саррі потрібно було здобувати перемогу над шотландським грандом та сподіватися на поразку Феєнорда від мадридського Атлетіко у матчі, що пройде сьогодні ввечері пізніше.

Перше завдання Лаціо виконати таки вдалося завдяки пізньому дублю Чіро Іммобіле, який прийшовся на 82 та 85 хвилини зустрічі.

Таким чином, вже сьогодні Лаціо може гарантувати собі путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, тоді як Селтік через цю поразку вже не зможе піднятися вище четвертої сходинки та вже не має ніяких шансів на єврокубкову весну.

Лаціо — Селтік 2:0

Голи: Іммобіле, 82, 25

Лаціо: Проведель – Лаццарі, Патрік, Хіла, Марушич – Гендузі, Ровелла (Катальді, 79), Альберто (Камада, 84) – Ісаксен, Кастельянос (Іммобіле, 61), Андерсон (Педро, 61)

Селтік: Гарт — А. Джонстон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — О'Райлі, Макгрегор, Бернарду (Хьон-гю, 69)

— Чжун (Тернбулл, 86), Фурухасі, Форрест (М. Джонстон, 61)

Попередження: Ровелла, Педро — Тейлор, Джонстон, О'Райлі, Чжун