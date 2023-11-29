Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Football.ua представляє анонси поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті D.

У рамках квартету D групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА ввечері, 29 листопада, на нас чекають два протистояння: Реал Сосьєдад прийматиме РБ Зальцбург, а міланський Інтер гостюватиме у лісабонської Бенфіки.

№ Команда І В Н П З П О 1 Реал Сосьєдад 4 3 1 0 7 2 10 2 Інтер 4 3 1 0 5 2 10 3 РБ Зальцбург 4 1 0 3 3 5 3 4 Бенфіка 4 0 0 4 1 7 0

БЕНФІКА — ІНТЕР

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕШТАДІУ ДА ЛУЖ, ЛІСАБОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІС ТРЕЙМАНІС (ЛАТВІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Група D є однією з небагатьох, в якій вирішені вже майже всі питання. Командам лишається з'ясуватися тільки хто ж з тих, хто вже забезпечив собі місце у плей-оф, фінішує першим, і хто ж продовжить виступи в єврокубках навесні.

Для Бенфіки вже у цьому турі все може скінчитися, якщо Зальцбург здобуде 3 очки у паралельному поєдинку, а самі лісабонці не здолають Інтер. Саме з австрійцями їм доведеться зустрітися в останньому турі. Ймовірніше за все, саме тоді вирішиться доля місця в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Після першої зустрічі з Інтером Бенфіка провела 9 поєдинків, два з яких, у Лізі чемпіонів проти Сосьєдада, програла. Лісабонці також втратили очки у матчі проти Каса Піа у чемпіонаті Португалії. У всіх інших матчах вони святкували перемоги, зокрема у важливій дуелі зі Спортінгом.

Міланський клуб цей відрізок провів більш вдало. Дві нічиї та шість перемог вони здобули після першої очної дуелі з "орлами". Очки втрачені були лише у матчі проти Болоньї, який відбувся якраз після того поєдинку у Мілані, та у попередній грі проти Ювентуса.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Трубін — Еурснес, Отаменді, Сілва, Морато — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Кьокчю, Рафа — Тенгстедт

Інтер: Зоммер — Дарміан, де Врей, Ачербі — Думфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

прогноз 1:1

РЕАЛ СОСЬЄДАД — РБ ЗАЛЬЦБУРГ

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. РЕАЛЕ АРЕНА, САН-СЕБАСТЬЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (УКРАЇНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цей поєдинок може бути цікавий окремим українським глядачам, оскільки вперше за 25 років українська бригада арбітрів працюватиме на матчі групового етапу ЛЧ.

Зальцбургу дуже потрібні 3 очки, які б, найімовірніше, забезпечили їм місце в 1/16 фіналу Ліги Європи. Проте, саме господарі поля вважаються фаворитами на перемогу у цій дуелі.

З моменту першого поєдинку проти австрійців Сосьєдад провів 9 матчів, в яких здобув 6 перемог, одну нічию (з Райо Вальєкано у Ла Лізі) та двічі поступився (Атлетіко та Барселоні у Ла Лізі).

"Бики" цей проміжок часу провели трохи менш впевнено. На їхньому рахунку 4 перемоги, 3 нічиї (у матчах чемпіонату проти клагенфуртської та віденської Аустрій, а також кубковому поєдинку проти Гартберга, який завершився перемогою Зальцбурга по пенальті) і 3 поразки (дві з них — від Інтера у ЛЧ, одна від ЛАСКа у чемпіонаті).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Елустондо, Ле Норман, Тірні — Субіменді, Турр'єнтес, Мендес — захарян, Садік, Барренечеа

РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, Пьонтковскі, Павлович, Ульмер — Сучич, Бідструп, Форсон — Глух, Шимич, Конате

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ