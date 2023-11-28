Лаціо — Селтік 2:0 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 28 листопада 2023 року, 19:45.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА римський Лаціо здобув перемогу над Селтіком та позбавив шотландський клуб шансів на вихід до єврокубкової весни.

Головним героєм цієї зустрічі став нападник "орлів" Чіро Іммобіле, який після виходу на заміну в другому таймі відправив у ворота "кельтів" два м'ячі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Селтік у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Лаціо — Селтік 2:0

Голи: Іммобіле, 82, 25

Лаціо: Проведель – Лаццарі, Патрік, Хіла, Марушич – Гендузі, Ровелла (Катальді, 79), Альберто (Камада, 84) – Ісаксен, Кастельянос (Іммобіле, 61), Андерсон (Педро, 61)

Селтік: Гарт — А. Джонстон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — О'Райлі, Макгрегор, Бернарду (Хьон-гю, 69)

— Чжун (Тернбулл, 86), Фурухасі, Форрест (М. Джонстон, 61)

Попередження: Ровелла, Педро — Тейлор, Джонстон, О'Райлі, Чжун