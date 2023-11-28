Феліш, Рафінья та Гюндоган повернулись до стартового складу Барселони на матч проти Порту

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють каталонська Барселона та португальський Порту.

Каталонська Барселона та португальський Порту зіграють поміж собою в п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Олімпйському стадіоні Барселони.

Хаві, після нічиєї проти мадридського Райо Вальєкано (1:1), залучив до стартового складу Кунде та Араухо до лінії оборони, тоді як Гюндоган повернувся до центру поля, а Рафінья та Феліш гратимуть на флангах атаки.

Сержіу Консейсау, у порівнянні з перемогою над бельгійським Антверпеном, використав із перших хвилин Кардозу в центрі захисту, тоді як Галено повернувся на лівий фланг півзахисту.

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу — де Йонг, Гюндоган, Педрі — Рафінья, Левандовські, Феліш.

Запасні: Астралага, Кочен, Бальде, Торрес, Крістенсен, Алонсо, Ромеу, Роберто, Ямал, Касадо, Фермін.



Порту: Кошта — Маріу, Кардозу, Пепе, Зайду — Пепе, Варела, Еуштакіу, Галено — Таремі, Еванілсон.

Запасні: Рамуш, Груїч, Консейсан, Санчес, Ніко, Хайме, Намасо, Франку, Наварро, Баро, Мартінес, Боржеш.



Гра Барселона — Порту почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.