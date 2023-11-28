Барселона — Порту. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 28.11.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 28 листопада та розпочнеться о 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у групі Н на нас очікує протистояння між суперниками донецького Шахтаря – Барселоною та Порту, яке пройде на Олімпійському стадіоні.

№ Команда І В Н П З П О 1 Порту 4 3 0 1 9 3 9 2 Барселона 4 3 0 1 8 2 9 3 Шахтар 4 2 0 2 6 7 6 4 Антверпен 4 0 0 4 3 14 0

Барселона — Порту

Вівторок, 28 листопада, о 22:00. Олімпійський стадіон, Барселона. Головний арбітр – Даніеле Орсато (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Барселона мала хороші шанси забронювати собі місце в плей-оф з двома іграми групового етапу, що залишилися, якби змогла обіграти Шахтар на початку листопада, але українська команда здобула мінімальну перемогу (1:0), що тепер привело "блаугранас" до додаткового тиску.

Команда Хаві залишилася лідером групи, але ситуація досить напружена: Порту йде другим із тими ж очками, а Шахтар на третьому відстає лише на три бали.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Хаві. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,54, тоді як потенційний успіх Порту оцінюється показником 6,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,45.

Барселона може гарантувати собі місце у 1/8 фіналу, якщо виграє у "драконів", а нічиєї буде достатньо, якщо Шахтар або зіграє внічию, або програє Антверпену. Поразка каталонської команди при перемозі Шахтаря залишить обидві команди з дев'ятьма очками перед заключним туром, коли Хаві зіграє з Антверпеном, і вона відчайдушно намагатиметься уникнути необхідності чекати до 13 грудня, щоб вирішити свою долю, тим паче далеко не все так гладко і в іспанській Ла Лізі.

Барселона підходить до єврокубкового матчу після нічиї з Райо Вальєкано (1:1) у Ла Лізі, внаслідок чого вони опустилися на четверте місце, і їм вдалося виграти лише два з останніх п'яти матчів, що є досить тривожним дзвінком для Хаві.

Зазначимо, що Хаві ще не виводив каталонську команду до плей-оф Ліги чемпіонів, проваливши дві попередні спроби, тому на 43-річного іспанця чиниться тиск, коли справа доходить до головного єврокубку.

Порту знаходиться в непоганій формі, вигравши три матчі з чотирьох, набравши дев'ять очок, що, як уже згадувалося, дозволило їм посісти друге місце, але справа ще не закінчена.

Перемога португальського гранда над Барселоною дозволить їм вийти у плей-оф, якщо Шахтар зіграє внічию або програє Антверпену. Порту двічі обіграв Антверпен, а також здобув перемогу над Шахтарем (3:1), але на початку жовтня вони поступилися Барселоні (0:1).

Команда Сержіу Консейсао вступить у цей матч, здобувши три перемоги поспіль у всіх турнірах, включаючи перемогу над Віторією Гімарайнш (2:1) у чемпіонаті та Монталегре у Кубку країни (4:0).

Порту двічі вигравав головний єврокубковий трофей у 1987 та 2004 роках, а минулого сезону "дракони" вийшли до 1/8 фіналу, програвши майбутньому фіналісту Інтеру з рахунком 1:0 за сумою двох матчів, тому матч із Барселоною обіцяє бути дуже напруженим.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то у Барселони, як і раніше, відновлюється основний воротар Марк-Андре тер Штеген, а напередодні Гаві вибув до кінця сезону через серйозну травму після гри за збірну Іспанії. Тим не менш, повернувся до складу Серхі Роберто. У Порту в лазареті такі особи, як Самуель Португал, Іван Маркано, Габріел Верон та Іван Хайме. Також під питанням стан Венделла.

Між собою команди провели десять поєдинків, з яких Барселона виграла шість, а Порту – чотири. Що цікаво, не було зафіксовано жодної нічиї. Статистика м'ячів 17:11 на користь каталонців.

Орієнтовні склади команд

Барселона: Пенья — Бальде, Кунде, Араухо, Канселу — де Йонг, Ромеу, Гюндоган — Рафінья, Ямал, Левандовські.

Порту: Кошта — Санусі, Карму, Пепе, Маріу — Галено, Еуштакіу, Варела, Акіно — Таремі, Еванілсон.