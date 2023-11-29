Ліга чемпіонів. Група С. Напередодні

У рамках квартету С групового етапу Ліги чемпіонів увечері на нас чекають два протистояння: Реал прийме на своєму полі Наполі, тоді як Уніон Берлін зіграє на виїзді проти Браги.
РЕАЛ — НАПОЛІ
СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІОН САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Розширений анонс матчу Реал — Наполі можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Реал: Лунін — Васкес, Начо, Алаба, Гарсія — Вальверде, Кроос, Себальос — Беллінгем — Родріго, Діас
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія
Не зіграють: Куртуа, Мілітао, Тчуамені, Гюлер, Камавінга, Вінісіус, Кепа — Ліндстрьом, Руй, Олівейра
прогноз 2:1
БРАГА — УНІОН БЕРЛІН
СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕШТАДІУ МУНІСІПАЛЬ, БРАГА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Брага після чотирьох матчів набрала лише три бали, але не втрачає надій обійти Наполі в турнірній таблиці та вийти в плей-офф. Португальська команда впевнено виступає на внутрішній арені та має всі шанси здобути перемогу в грі проти Уніона. Брага в минулому матчі обіграла Портімоненсе з рахунком 4:1 та підходить до гри в гарному настрої.
Португальці змогли дати бій і Реалу, і Наполі на своєму полі, тому на Уніон чекає важкий виїзд. Німецька команда здивувала всіх в минулому сезоні, зайнявши місце в ТОП-4, завдяки чому отримала путівку в Лігу чемпіонів. Урс Фішер, який створив диво з берлінцями, не зміг подовжити казку в поточній кампанії та втратив свою роботу.
Уніон зовсім нещодавно призначив Ненада Беліцу та очікує, що тренер зможе одразу принести результат. Немає сумнівів, що берлінці хочуть потрапити в Лігу Європи, тому не мають права програвати в цій зустрічі.
В першому матчі між цими командами Уніон вів з рахунком 2:0, проте примудрився втратити перевагу та в підсумку поступився — 2:3. Дуже прикра поразка, проте в берлінців є відмінна змога взяти реванш.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Брага: Матеус – Борха, Ньякате, Фонте, Гомес – Салазар, Моутінью – Брума, Орта, Джало – Банза
Уніон Берлін: Реннов – Кнохе, Бонуччі, Джакель – Тріммель, Лайдуні, Хедіра, Гозенс (Руссійон 86) – Фолланд — Беренс, Фофана
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1