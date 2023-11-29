Ліга чемпіонів. Група С. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті С.

У рамках квартету С групового етапу Ліги чемпіонів увечері на нас чекають два протистояння: Реал прийме на своєму полі Наполі, тоді як Уніон Берлін зіграє на виїзді проти Браги.

№ Команда І В Н П З П О 1 Реал Мадрид 4 4 0 0 9 3 12 2 Наполі 4 2 1 1 6 5 7 3 Брага 4 1 0 3 5 9 3 4 Уніон Берлін 4 0 1 3 3 6 1



РЕАЛ — НАПОЛІ

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІОН САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розширений анонс матчу Реал — Наполі можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Лунін — Васкес, Начо, Алаба, Гарсія — Вальверде, Кроос, Себальос — Беллінгем — Родріго, Діас

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія

Не зіграють: Куртуа, Мілітао, Тчуамені, Гюлер, Камавінга, Вінісіус, Кепа — Ліндстрьом, Руй, Олівейра

прогноз 2:1

БРАГА — УНІОН БЕРЛІН

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕШТАДІУ МУНІСІПАЛЬ, БРАГА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Брага після чотирьох матчів набрала лише три бали, але не втрачає надій обійти Наполі в турнірній таблиці та вийти в плей-офф. Португальська команда впевнено виступає на внутрішній арені та має всі шанси здобути перемогу в грі проти Уніона. Брага в минулому матчі обіграла Портімоненсе з рахунком 4:1 та підходить до гри в гарному настрої.

Португальці змогли дати бій і Реалу, і Наполі на своєму полі, тому на Уніон чекає важкий виїзд. Німецька команда здивувала всіх в минулому сезоні, зайнявши місце в ТОП-4, завдяки чому отримала путівку в Лігу чемпіонів. Урс Фішер, який створив диво з берлінцями, не зміг подовжити казку в поточній кампанії та втратив свою роботу.

Уніон зовсім нещодавно призначив Ненада Беліцу та очікує, що тренер зможе одразу принести результат. Немає сумнівів, що берлінці хочуть потрапити в Лігу Європи, тому не мають права програвати в цій зустрічі.

В першому матчі між цими командами Уніон вів з рахунком 2:0, проте примудрився втратити перевагу та в підсумку поступився — 2:3. Дуже прикра поразка, проте в берлінців є відмінна змога взяти реванш.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брага: Матеус – Борха, Ньякате, Фонте, Гомес – Салазар, Моутінью – Брума, Орта, Джало – Банза

Уніон Берлін: Реннов – Кнохе, Бонуччі, Джакель – Тріммель, Лайдуні, Хедіра, Гозенс (Руссійон 86) – Фолланд — Беренс, Фофана

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