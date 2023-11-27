Шахтар — Антверпен: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 28.11.2023

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 28 листопада о 19:45.

У вівторок, 28 листопада, донецький Шахтар у номінальному домашньому матчі зіграє проти бельгійського Антверпена в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар — Антверпен: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Єврокубковий поєдинок проходитиме на стадіоні Volksparkstadion у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Антверпен

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 27 листопада й почати її дивитися можна, починаючи з 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно й будь-хто може до неї приєднатися.

Після чотирьох турів Шахтар іде третім у групі Н, набравши шість очок. У Антверпена нуль очок й останнє місце.

Нагадаємо, у матчі другого туру ЛЧ Антверпен на своєму полі поступився Шахтарю (2:3).