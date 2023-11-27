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0
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0
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0
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08 листопада
22:00
Лаціо
-
Селтік
-
28 листопада
19:45
Шахтар
-
Антверпен
-
28 листопада
19:45
Феєнорд
-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Шахтар — Антверпен: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 28.11.2023

27 листопада 2023

фото ФК Шахтар Донецьк

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 28 листопада о 19:45.

У вівторок, 28 листопада, донецький Шахтар у номінальному домашньому матчі зіграє проти бельгійського Антверпена в рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Єврокубковий поєдинок проходитиме на стадіоні Volksparkstadion у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Антверпен

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 27 листопада й почати її дивитися можна, починаючи з 19:45 за київським часом. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно й будь-хто може до неї приєднатися.

Після чотирьох турів Шахтар іде третім у групі Н, набравши шість очок. У Антверпена нуль очок й останнє місце.

Нагадаємо, у матчі другого туру ЛЧ Антверпен на своєму полі поступився Шахтарю (2:3).

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