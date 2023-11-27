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-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
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-
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-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Матч Шахтар — Антверпен обслужить бригада арбітрів із Польщі

27 листопада 2023

Бартош Франковський, Getty Images

Матч відбудеться завтра, 28 листопада, о 19:45 за київським часом.

Поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та бельгійським Антверпеном обслужить бригада арбітрів із Польщі. Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром зустрічі призначено Бартоша Франковського, а його помічниками будуть Марцин Бонек та Якуб Вінклер. Резервний рефері — Патрік Грицкевич.

За системою ВАР доглядатиме німець Марко Фріц, а допомагатиме йому Жером Брізар із Франції.

Нагадаємо, матч Шахтар – Антверпен відбудеться завтра, 28 листопада. Стартовий свисток матчу, який пройде у Гамбурзі, прозвучить о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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