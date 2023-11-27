Матч Шахтар — Антверпен обслужить бригада арбітрів із Польщі

Матч відбудеться завтра, 28 листопада, о 19:45 за київським часом.

Поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та бельгійським Антверпеном обслужить бригада арбітрів із Польщі. Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром зустрічі призначено Бартоша Франковського, а його помічниками будуть Марцин Бонек та Якуб Вінклер. Резервний рефері — Патрік Грицкевич.

За системою ВАР доглядатиме німець Марко Фріц, а допомагатиме йому Жером Брізар із Франції.

Нагадаємо, матч Шахтар – Антверпен відбудеться завтра, 28 листопада. Стартовий свисток матчу, який пройде у Гамбурзі, прозвучить о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.