Шахтар оголосив заявку на матч проти Антверпена

Шахтар оголосив склад на поєдинок проти Антверпена - повідомляє офіційний сайт клубу.
Повний список команди виглядає наступним чином:
Воротарі: Рудько, Різник, Твардовський
Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолеішвілі, Азаров, Матвієнко, Педріньйо, Міроші, Козік, Ракіцький
Півзахисники: Кастілло, Степаненко, Егіналду, Криськів, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Кащук
Форварди: Сікан, В'юнник, Келсі
Матч із чемпіоном Бельгії відбудеться 28 листопада о 19:45 згідно з київським часом.