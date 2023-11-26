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-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Шахтар оголосив заявку на матч проти Антверпена

26 листопада 2023

Шахтар - Антверпен - Getty Images

Клуб зіграє важливий поєдинок у головному єврокубку.

Шахтар оголосив склад на поєдинок проти Антверпена - повідомляє офіційний сайт клубу

Повний список команди виглядає наступним чином: 

Воротарі: Рудько, Різник, Твардовський

Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолеішвілі, Азаров, Матвієнко, Педріньйо, Міроші, Козік, Ракіцький 

Півзахисники: Кастілло, Степаненко, Егіналду, Криськів, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Кащук

Форварди: Сікан, В'юнник, Келсі 

Матч із чемпіоном Бельгії відбудеться 28 листопада о 19:45 згідно з київським часом. 

команди
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