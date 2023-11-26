Стрічка новин

22:24

Шахтар оголосив заявку на матч проти Антверпена

19:36

УЄФА може запросити Ан-Наср для участі у Лізі чемпіонів-2024/25

16:53

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли і де

15:20

27 рекордних передач: як Шахтар забивав переможний гол у ворота Барселони

13:56

Сейв Луніна увійшов до списку найкращих за підсумками туру Ліги чемпіонів

15:52

Лунін та Гочолеішвілі — в команді тижня Ліги чемпіонів

12:50

Реал: Лунін надійний, як пароль

12:45

Тренер Ланса: У Лізі чемпіонів краще не бути андердогом

12:15

Фернандеш: Перед МЮ гора, на яку ми маємо забратися разом

11:30

Анчелотті побив рекорд Фергюсона у Лізі чемпіонів