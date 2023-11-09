Арсенал — Севілья 2:0 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Емірейтс в місті Лондон у рамках групи B поміж собою зустрічались місцевий Арсенал та андалузька Севілья.

Команда Дієго Алонсо вийшла на гру з явним наміром відсидітись в обороні та взагалі нічим не запам’яталась у плані атаки.

Тим часом захист Севільї не відзначався надійністю, незважаючи на кількість залучених до нього гравців, і в підсумку Арсенал спокійно забив свої два голи та звів гру до переможного фіналу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Севілья в 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Арсенал — Севілья 2:0

Голи: Троссар, 29, Сака, 64

Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Томіясу (Зінченко, 46) — Райс, Жоржиньйо (Ельнені, 90), Гаверц — Сака (Ківьор, 85), Мартінеллі (Нельсон, 81), Троссар (Вієйра, 81).

Севілья: Дмитрович — Хуанлу, Баде, Гудель, Салас (Окампос, 76) — Жордан (Сумаре, 65, Діас, 73), Соу (Ракітич, 65), Фернандо — Ламела, Ен-Несірі, Педроса (Ньянзу, 76).

Попередження: Зінченко, Жоржиньйо — Сумаре, Хуанлу, Окампос.