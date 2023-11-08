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29 листопада
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Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
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-
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Зінченко залишився на лаві для запасних на матч проти Севільї

08 листопада 2023

Олександр Зінченко, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють лондонський Арсенал та андалузька Севілья.

Лондонський Арсенал та андалузька Севілья зіграють на Емірейтс у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті B.

Мікель Артета, після поразки від Ньюкасла (0:1), залучив до стартового складу Троссара на лівому фланзі атаки. Олександр Зінченко знову залишився на лаві для запасних.

Дієго Алонсо, на тлі нічиєї проти Сельти з Віго (1:1), використав із перших хвилин Хуанлу та Саласа на флангах оборони, тоді як Жордан та Фернандо гратимуть у центральному трикутнику, а Ламела, Ен-Несірі та Педроса утворять трійку нападу.

Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Томіясу — Райс, Жоржиньйо, Гаверц — Сака, Мартінеллі, Троссар.

Запасні: Рамсдейл, Гейн, Ківьор, Седрік, Вієйра, Нельсон, Ельнені, Зінченко, Козьє-Дюберрі, Саго-Джуніор.

Севілья: Дмитрович — Хуанлу, Баде, Гудель, Салас — Жордан, Соу, Фернандо — Ламела, Ен-Несірі, Педроса.

Запасні: Флорес, Гаттоні, Окампос, Сусо, Мір, Ракітич, Лукебакіо, Діас, Ньянзу, Навас, Торрес, Сумаре.

Гра Арсенал — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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