Ліга чемпіонів. Група В. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті В.

У рамках квартету В групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА ввечері на нас чекають два протистояння: Арсенал прийматиме Севілью, а Ланс гостюватиме у ПСВ.

№ Команда І В Н П З П О 1 Арсенал 3 2 0 1 7 3 6 2 Ланс 3 1 2 0 4 3 5 3 Севілья 3 0 2 1 4 5 2 4 ПСВ 3 0 2 1 3 7 2

АРСЕНАЛ — СЕВІЛЬЯ

СЕРЕДА, 8 ЛИСТОПАДА, 22:00, ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

До другої зустрічі з іспанським клубом Арсенал підходить у дещо незвичній для них формі. Вони програли свої два останніх матчі (Вест Гему у Кубку англійської ліги та Ньюкаслу в АПЛ), чого не ставалося з минулого сезону.

Чималою проблемою для лондонців є втрата Габріеля Жезуса, героя першої зустрічі цих двох клубів. Під питанням також участь у матчі Мартіна Едегора. Проте, навіть з такими втратами, Арсенал все одно виглядає потужніше за нестабільну Севілью. До того ж, за певних обставин, за підсумками цього поєдинку англійський клуб може гарантувати собі місце в 1/8 фіналу.

Севілья підходить до матчу з Арсеналом після двох нічийних результатів у Ла Лізі (проти Кадіса та Сельти) та виходу до 1/32 фіналу Кубка Іспанії. Іспанці теж мають деякі проблеми зі складом. Зокрема, їм точно не допоможуть Нюланд, Акунья та Рамос.

Севілья перебуває у досить складній ситуації у групі В. Для них було важливо набрати хоча б одне очко у домашньому поєдинку, але зачепитися за нічию вони тоді не зуміли. Ймовірніше за все, для іспанців все вирішуватиметься в очних зустрічах з Лансом і ПСВ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

АРСЕНАЛ: Рая — Вайт, Саліба, Г. Магальяйнс, Зінченко — Гаверц, Жоржиньо, Райс — Сака, Мартінеллі, Троссар

СЕВІЛЬЯ: Дмітрович — Х. Навас, Баде, Гудель, Педроса — Сумаре, Соу, Ракітич — Лукебакіо, Ен-Несірі, Окампос

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ:

ПОТОЧНА ФОРМА:

прогноз 2:1

ПСВ — ЛАНС

СЕРЕДА, 8 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІОН ФІЛІПС, ЕЙНДГОВЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після першої очної зустрічі з французами ПСВ встиг провести дві гри у внутрішньому чемпіонаті. Підопічні Петера Боша результативно здолали Аякс (5:2) і Хераклес (0:6). Наразі вони мають 11 перемог в 11 поєдинках Ередивізії цього сезону.

Кращого шансу повернутися до боротьби за місце у плей-оф Ліги чемпіонів, аніж домашній матч проти Ланса, у нідерландців не буде. У разі перемоги вони можуть обійти французький клуб у турнірній таблиці.

Ланс оговтався після невдалого старту сезону і станом на зараз серія без поразок французького клубу досягла позначки у 9 матчів. У попередніх двох турах Ліги 1 вони розгромили Нант (4:0) і поділили очки з Лорьяном (0:0).

Звісно, нічия у цьому матчі буде відносно непоганим результатом для французів, які повернулися до головного клубного турніру Європи після довжелезної паузи. Побачимо, чи впораються підопічні Франка Хайса з тиском з боку трибун стадіону Філіпс та гравців ПСВ, які, здебільшого, мають більше досвіду виступів в єврокубках.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо, Боскальї, Дест — Веерман, Схутен — Бакайоко, Тіль, Лосано — де Йонг

ЛАНС: Самба — Граді, Дансо, Медіна — Франковські, Абдул Самед, Менді, Мачадо — Сотока, Томассон — Ваї

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ:

ПОТОЧНА ФОРМА: