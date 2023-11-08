Трубін зіграє з перших хвилин матчу проти Реала Сосьєдад

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи D, у якому зіграють Реал Сосьєдад та лісабонська Бенфіка.

Баскський Реал Сосьєдад та лісабонська Бенфіка зіграють поміж собою на Аноеті в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Іманоль Альгуасіль, після поразки від каталонською Барселоною (0:1), Елустондо праворуч у захисті.

Рогер Шмідт, на тлі перемоги над Шавішем (2:0), використав із перших хвилин Кабрала на вістрі атаки. Анатолій Трубін зберіг за собою місце в рамці воріт.

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Аєн — Мендес, Мендес, Субіменді, Меріно — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

Запасні: Аєса, Марреро, Одріосола, Фернандес, Шо, Захарян, Оласагасті, Садік, Туррьєнтес, Гонсалес, Магугаселая, Марін.



Бенфіка: Трубін — А. Сілва, Отаменді, Морато — Невеш, Флорентіну, Маріу, Еурснес — Ді Марія, Кабрал, Р. Сілва.

Запасні: Соареш, Кокубо, Юрасек, Гедеш, Тенгстедт, Шикінью, Муса, Жоао Віктор, Араужу, Говея.



Гра Реал Сосьєдад — Бенфіка почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.