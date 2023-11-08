Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті D.

У рамках квартету D групового етапу Ліги чемпіонів сьогодні, 8 листопада, пройдуть два матчі. У першій грі Реал Сосьєдад на своєму полі прийме Бенфіку з Анатолієм Трубіним, а міланський Інтер у гостях зіграє проти Зальцбурга.

№ Команда І В Н П З П О 1 Реал Сосьєдад 3 2 1 0 4 1 7 2 Інтер 3 2 1 0 4 2 7 3 РБ Зальцбург 3 1 0 2 3 4 3 4 Бенфіка 3 0 0 3 0 4 0

Реал Сосьєдад — Бенфіка

8 листопада, 19:45, стадіон Аноета, Сан-Себастьян. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія). пряма трансляція на MEGOGO.

Реал Сосьєдад не зміг продовжити серію з чотирьох ігор без поразок, поступившись у гостях у Барселоні (0:1). "Біло-блакитні" провели класний матч і могли сподіватися на нічийний результат, але упустили одне очко на останній хвилині. Сосьєдад після гарного початку сезону трохи забуксував і розгубив очки в чемпіонаті, опустившись на сьоме місце.

Тим не менш, у Лізі чемпіонів баскська команда має всі шанси вперше за два десятиліття вийти у плей-оф. Вони набрали добротні сім очок після трьох матчів і ділять перше місце з Інтером. Для Сосьєдада це лише третій виступ у Лізі чемпіонів. На їхньому рахунку лише п'ять домашніх перемог у 17 останніх матчах у Європі. Остання перемога була здобута у вересні 2003 року над Олімпіакосом, тож матч із проблемною Бенфікою — гарна можливість покращити цей показник та замахнутися на вихід із групи.

Після поразки від Сосьєдада в першій грі (0:1) Бенфіка провела три матчі без поразок, здобувши дві перемоги і один раз зігравши внічию. Вже наступної суботи на "орлів" чекає гра за лідерство в Прімейрі проти Спортінга, але на Європу поки боляче дивитися.

Незважаючи на плачевну ситуацію, Бенфіка ще зберігає шанси на єврокубкову весну, але якщо команда Рогера Шмідта цього хоче, то відкидати справи більше не можна і треба всіма силами обігрувати Сосьєдад. Статистика не на користь "орлів": Бенфіка виграла лише дві з останніх 20 зустрічей із іспанськими командами.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то у Сосьєдада напередодні вибув до лазарету Амарі Траоре, де вже перебувають Кіран Тірні, Андреа Сілва та Мартін Меркаланс. У "орлів" за бортом залишаються Хуан Бернат, Оркун Кекчю, Александер Ба та Давід Нерес.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Реал Сосьєдад: Реміро — Муньйос, Ле Норман, Субельдія, Елустондо — Субіменді — Шо, Меріно, Мендес, Оярсабаль — Фернандес.

Бенфіка: Трубін — Морато, Отаменді, Сілва — Еурснес, Маріу, Флорентіну, Невеш — Рафа Сілва, Ді Марія, Кабрал.

прогноз 1:1

РБ Зальцбург — Інтер

8 листопада, 22.00. Стадіон Ред Булл Арена, Зальцбург. Головний арбітр – Сердар Гезюбююк (Нідерланди). пряма трансляція на MEGOGO.

Після поразки від Інтера у Лізі чемпіонів, Зальцбург виграв три матчі поспіль, один із яких у Кубку країни, що допомогло йому вийти на вершину чемпіонату Австрії. Особливо вражає Карім Конате, який забив вже 10 голів у поточній кампанії.

Зальцбург має третє місце в групі з трьома очками за перемогу над Бенфікою (2:0). Проте австрійці відстають на чотири очки у боротьбі за вихід із групи, тому якщо вони хочуть більше, ніж шанс на Лігу Європи, потрібно знову набирати очки і робити це краще з прямими конкурентами.

Зальцбург вилітав із групи в чотирьох із п'яти попередніх кампаній у ЛЧ і виграв лише шість із 23 матчів із італійськими клубами в Європі. В останніх чотирьох домашніх матчах у єврокубках було три поразки, що є тривожним дзвінком перед очною боротьбою за плей-оф.

Міланський Інтер продовжив свою безпрограшну серію до семи матчів у всіх турнірах і на минулих вихідних була четверта перемога поспіль, причому в гостях проти Аталанти (2:1). Як і у Зальцбурга, є своя забивна зірка попереду — Лаутаро Мартінес, який забив 12 голів за 11 матчів у чемпіонаті.

Без сумніву Інтер буде націлений лише на перемогу та вихід із групи, який може стати третім поспіль. Якщо буде перемога, то буде гарантована путівка до плей-оф. Також команда Сімоне Індзагі може продовжити безпрограшну серію в гостях до п'яти матчів поспіль, чого не було з лютого 2005 року. "Нерадзуррі" виграли дев'ять із десяти останніх ігор проти австрійських команд, тож статистика точно на користь італійців.

Що стосується кадрової ситуації, то у "биків" відсутні Браян Окох, Юстин Оморегі, Фернандо, Каміль Пьонтковскі, Алекса Терзич, Дійон Камері та Мауріц К'єргор. Також поза заявкою опинився Дауда Гіндо. У "басків" у лазареті знаходяться Марко Арнаутович, Хуан Куадрадо та Бенжамен Павар, який пошкодив коліно минулого тижня.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Зальцбург: Шлагер — Ульмер, Павлович, Байду, Капальдо — Бідструп, Гурна-Дуат, Сучич — Глух — Конате, Шимич.

Інтер: Зоммер — Бастоні, Ачербі, Дарміан — Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Думфріс — Мартінес, Тюрам.