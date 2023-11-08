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Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
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Црвена Звезда — РБ Лейпциг 1:2 Відео голів та огляд матчу 07.11.2023

08 листопада 2023

Црвена Звезда — РБ Лейпциг, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 07 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Райко Мітич в місті Белград рамках групи G поміж собою зустрічались місцева Црвена Звезда та німецький РБ Лейпциг.

Гості захопили контроль над грою за ходом першого тайму й влаштували справжню зливу гольових моментів біля чужих воріт, але в площину влучали при цьому всього один раз — і одразу забили ще на самому початку гри.

Після перерви перевага РБ Лейпциг була вже не настільки помітною, і під завісу протистояння командам навіть удалось обмінятись голами.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Црвена Звезда — РБ Лейпциг у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Црвена Звезда — РБ Лейпциг 1:2
Голи: Генріхс, 81 (автогол) — Сімонс, 8, Опенда, 77

Црвена Звезда: Глазер — Міяїлович (Неделькович, 46), Драгович, Джига, Родич (Катаї, 85) — Канга, Іванич (Олаїнка, 69), Хван — Букарі, Крассо (Ндіай, 46), Лучич (Міятович, 78).

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Люкеба, Раум — Сімонс (Карвалью, 75), Шлагер (Кампль, 83), Айдара (Зайвальд, 83), Форсберг (Баумгартнер, 70) — Опенда, Шешко (Клостерманн, 70).

Попередження: Міяїлович, 6, Крассо, 28, Іванич, 52, Лучич, 73, Олаїнка, 90+4 — Сімакан, 50, Люкеба, 56, Генріхс, 59

Джерело: MEGOGO

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Црвена Звезда - РБ Лейпциг, Getty Images 08 листопада 2023 РБ Лейпциг впорався з Црвеною Звездою і теж вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ
   