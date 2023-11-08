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-
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-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
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-
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-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Порту — Антверпен 2:0 Відео гола та огляд матчу 07.11.2023

08 листопада 2023

Порту — Антверпен, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 07 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Драгау в місті Порту рамках групи H поміж собою зустрічались місцевий однойменний колектив та бельгійський Антверпен.

Господарі поля мали значну перевагу над суперниками вже з перших хвилин, тож нікого не здивувало, коли вони відкрили рахунок посеред першого тайму.

А тут ще й на початку другої половини Антверпен відверто "підіграв" опонентам вилученням у власному складі, після чого був добитий рекордним голом Пепе в компенсований час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Порту — Антверпен у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Порту — Антверпен 2:0
Голи: Еванілсон, 32 (з пенальті), Пепе, 90+1.

Порту: Кошта, Санусі (Санчес, 83), Карму, Пепе, Маріу, Еуштакіу, Варела, Франку (Лоудер, 82), Акіно, Таремі (Консейсау, 69), Барбоза (Наварро, 83).

Антверпен: Ламменс, Вейндал (Корбані, 69), Кулібалі, ван ден Босх, де Лат (Батай, 46), Вермерен, Юсуф, Еккеленкамп, Баліквіша (Муя, 69), Керк (Еджуке, 76), Іленіхена (Янссен, 75).

Попередження: Карму, Консейсау — Юсуф, Вермерен, Вейндал.

Вилучення: Еккеленкамп, 50 (пряма червона картка).

Джерело: MEGOGO

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