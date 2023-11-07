Іммобіле очолить атаку Лаціо в грі проти Феєнорда

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють римський Лаціо та ротердамський Феєнорд.

Римський Лаціо та нідерландський Феєнорд зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Мауріціо Саррі, після поразки від Болоньї (0:1), залучив до стартового складу Хісая на лівий фланг захисту, тоді як Камада та Весіно зіграють у трикутнику в центрі поля, а Іммобіле та Дзакканьї повернуться до трійки в нападі.

Арен Слот, на тлі перемоги над Валвейком (2:1), використав із перших хвилин Віффера в трикутнику в центрі поля.

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьолі, Хісай — Камада, Весіно, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Сепе, Магро, Пеллегріні, Гендузі, Педро, Ісаксен, Кастельянос, Катальді, Гіла, Ровелла.



Феєнорд: Бейлов — Ньївкоп, Гертрейда, Ганцко, Гартман — Тімбер, Зеррукі, Віффер — Стенгс, Хіменес, Пайшан.

Запасні: Велленройтер, Ламбру, Белен, Джаханбахш, Уеда, Ділросун, Лопес, ван ден Белт, Іванушец, Траунер, Міламбо, Лінгр.



Гра Лаціо — Феєнорд почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.