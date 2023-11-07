Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті E.

У рамках квартету E групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Феєнорд зіграє проти Лаціо на виїзді, тоді як Селтік відправиться у гості до мадридського Атлетіко.

№ Команда І В Н П З П О 1 Феєнорд 3 2 0 1 7 4 6 2 Атлетіко 3 1 2 0 6 5 5 3 Лаціо 3 1 1 1 4 5 4 4 Селтік 3 0 1 2 3 6 1

ЛАЦІО — ФЕЄНОРД

ВІВТОРОК, 7 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лаціо, вочевидь, розпочав груповий етап не таким чином, як хотів, тому наразі має задовольнятися третім місцем з чотирма набраними балами. Команда Мауріціо Саррі обіграла Селтік, завдяки голу голкіпера Проведеля зіграла внічию з Атлетіко, а ось Феєнорду поступилась, причому абсолютно по грі. У італійців був час, щоб опрацювати помилки та підготувати щось нову на матч-відповідь.

Мауріціо Саррі прагне привести свою команду в плей-оф турніру. Атлетіко виглядає більш досвідченим супротивником, який повинен отримати своє місце в 1/8, а ось Феєнорд — головний конкурент римлян. Ця домашня гра буде в багато чому визначною для Лаціо. Поразка суттєво знизить шанси команди на прохід далі.

Феєнорд, своєю чергою, в минулому сезоні видав дуже потужний виступ в Лізі Європи, зберіг більшість важливих гравців, головного тренера Арне Слота та прагне зробити якісний крок уперед. Команда доволі неочікувано очолює турнірну таблицю групи та має всі шанси на вихід далі.

Феєнорд після зустрічі з Лаціо в третьому турі обіграв Валвейк та дещо здивував поразкою від Твенте, втім ті ж римляни також програли в минулому турі, покинувши поле Болоньї ні з чим. За кого б ви не вболівали, ця гра може зацікавити швидким футболом та атакувальною грою обох команд.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛАЦІО: Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьолі, Хісай — Камада, Весіно, Луїс Альберто — Феліпе Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї

ФЕЄНОРД: Бейлов - Ньївкоп, Гертрейда, Ганцко, Гартман — Зеррукі, Тімбер — Стенгс, Іванушец, Пайшан — Хіменес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:2

АТЛЕТІКО — СЕЛТІК

ВІВТОРОК, 7 ЛИСТОПАДА, 22:00. ВАНДА МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Атлетіко певний час дуже потужно виступав в чемпіонаті Іспанії, проте неприємно дивував у Лізі чемпіонів. Команда Дієго Сімеоне залишається головним фаворитом групи, проте нічию з Лаціо та Селтіком дещо псують перспективи команди на перше місце у квартеті. Крім того, в минулому турі Ла Ліги мадридці поступили на виїзді Лас-Пальмасу.

Домашня гра проти Селтіку тепер не тільки важлива зустріч з точки зору боротьби за вихід в плей-оф, а ще й можливість реабілітуватись за невдалий результат на вихідних перед рідними трибунами. Грати з шотландцями вдома значно легше, ніж на виїзді, проте легкої прогулянки 100% не буде.

Селтік за три матчі групового етапу зміг набрати лише один бал та має найменше шансів з усіх команд квартету на єврокубкову весну. Виїзна зустріч з Атлетіко — останній шанс кельтів зачепитись за третє місце, тому гості будуть битися до останнього.

Селтік непогано рухається й готовий створити труднощі обороні супротивника, проте Атлетіко вміє грати проти таких команд. Чи буде фактор домашнього поля вирішальним? Цілком можливо. Селтіку буде не вистачати підтримки своїх фанатів. Втім, шотландці виграли дві останні зустрічі й підходять до гри в гарному настрої та з вірою в свої сили..

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АТЛЕТІКО: Облак — Рікельме, Ермосо, Вітсель, Савіч, Моліна — Сауль, Коке, Льоренте — Грізманн, Мората

СЕЛТІК: Гарт — А. Джонстон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — О'Райлі, Макгрегор, Тернбулл — Маеда, Фурухасі, Пальма

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА