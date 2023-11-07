Невертон, Гочолеішвілі та Ракіцький гратимуть із перших перших хвилин матчу-відповіді проти Барселони

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють донецький Шахтар та каталонська Барселона.

Донецький Шахтар та каталонська Барселона зіграють у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

Маріно Пушич, у порівнянні з поразкою в першій грі (1:2), використав із перших хвилин Гочолеішвілі та Ракіцького в захисті, тоді як Невертон розташується ліворуч у півзахисті.

Хаві, у свою чергу, залучив до стартового складу Крістенсена до центру оборони, тоді як Гаві гратиме в центрі поля, а Рафінья та Левандовські повернуться до атаки.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Кастілло, Егіналду, Швед, Азарові, Келсі, Чигринський, Топалов, Міроші, Назарина, Кащук.



Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо — Гюндоган, Ромеу, Гаві — Рафінья, Левандовські, Торрес.

Запасні: Пенья, Астралага, Бальде, Мартінес, Педрі, Феліш, Кунде, Ямал, Касадо, Фермін.



Гра Шахтар — Барселона почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.