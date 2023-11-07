Боруссія Дортмунд — Ньюкасл. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.11.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 7 листопада та розпочнеться о 19:45.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між Боруссією Дортмунд та Ньюкаслом, яке пройде на стадіоні Вестфаленштадіон в Дортмунді.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД — НЬЮКАСЛ

ВІВТОРОК, 7 ЖОВТНЯ, 19:45. СТАДІОН ВЕСТФАЛЕНШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Боруссія Дортмунд та Ньюкасл гратимуть другий матч на цьому груповому етапі Ліги чемпіонів. Перша гра завершилася перемогою німецького гранду з рахунком 1:0 завдяки голу Фелікса Нмечи. Колективи видали чудовий футбол, особливо в першому таймі. Було достатньо моментів, проте безліч із них були нереалізовані. В другій половині зустрічі тайнсайдська команда практично відігралася і лише поперечина та вдалі дії захисників опонента не дозволили відбутися цьому забитому м'ячу.

Зараз справи в групі кардинально змінилися. Боруссія піднялася на друге місце, а Ньюкасл після чотирьох пунктів у стартових турах ризикує не вийти до плей-оф. Поразка у Дортмунді може стати ключовою. Тому можна назвати цей поєдинок ключовим.

У вікенд хлопці Едіна Терзіча поступилися вдома Баварії 0:4, тому підходять до матчу у непростому психологічному стані. Окрім того, знову не вдасться зіграти Емре Джану, а Маріус Вольф тренувався індивідуально і також навряд чи вийде на поле, отже Рамі Бенсебаїні та Юліан Рюєрсон фактично безальтернативні на флангах оборони.

В колективу Едді Гау, що переграв Арсенал вдома в АПЛ, також має декілька важливих гравців із пошкодженнями, наприклад, Александера Ісака, що зазнав його у першій зустрічі цих команд, або Свена Ботмана. Принаймні інтенсивний пресинг та важкий стиль точно можуть створити Боруссії неприємності навіть на її власному стадіоні.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні фаворит — Боруссія Дортмунд. Так, на перемогу "джмелів" пропонується коефіцієнт 2.71, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 2.59. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.



ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Дортмунд: Кобель — Рюєрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Ройс, Забітцер, Озджан, Нмеча, Мален — Фюллькруг

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Ласселс, Шер, Тріпп'єр — Лонгстафф, Гімараенс, Жоелінтон — Альмірон, Вілсон, Гордон

Не зіграють: Дюранвіль, Меньє, Морей — Ісак, Андерсон, Барнс, Ботман, Майлі, Манкільйо, Мерфі, Тоналі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Боруссія Дортмунд та Ньюкасл зустрічалися лише одного разу, в попередньому турі групового етапу Ліги чемпіонів. До цього не було жодного перетину ні в офіційних, ні в товариських матчах.

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