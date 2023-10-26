Антверпен — Порту 1:4 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Босейлстадіон у місті Антверпен рамках групи H поміж собою зустрічались місцевий однойменний клуб та португальський Порту.

Господарі організували непоганий прийом для "драконів", і під завісу першого тайму забили цілком логічний гол на тлі невеликої переваги за кількістю створених моментів та володінням м’ячем.

Але в другому таймі в плані атаки виблискував виключно Порту. Антверпен пропустив одразу після відновлення гри, після чого його захист посипався, а нападник Еванілсон оформив хет-трик.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Антверпен — Порту в 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Антверпен — Порту 1:4

Голи: Юсуф, 37 — Еванілсон, 46, 69, 84, Еуштакіо, 54

Антверпен: Бюте — де Лат (Вейндал 60), Алдервейрелд, Кулібалі, Батай — Вермерен, Еккеленкамп, Юсуф — Муя (Еджюк 78), Янссен (Іленіхена 77), Баліквіша (Валенсія 77, Керк 90).

Порту: Кошта — Венделл (Еванілсон 44), Кармо, Пепе, Маріу — Галено, Еуштакіо, (Груйіч 82), Варела (Гонсалес 82), Франко (Санчес 66) — Таремі, Пепе (Консейсау 82).

Попередження: Муя 74, Алдервейрелд 90 — Еуштакіо 14, Карму 45+2, Пепе 62.