РБ Лейпциг — Црвена Звезда 3:1 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ред Булл Арена в місті Лейпциг у рамках групи G поміж собою зустрічались місцевий РБ Лейпциг та сербська Црвена Звезда.

Господарі поля одразу захопили ініціативу та оформили швидкий м’яч, після чого не дозволили суперникам нічого створити в першому таймі.

А вже поперерві РБ Лейпциг спочатку подвоїв перевагу, і тільки після цього дозволив гостям реалізувати свій поодинокий момент.

Однак несподіванок не сталось — Дані Ольмо закрив протистояння пізнім голом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Лейпциг — Црвена Звезда в 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

РБ Лейпциг — Црвена Звезда 3:1

Голи: Раум, 13, Сімонс, 59, Ольмо, 84 — Стаменич, 80.

РБ Лейпциг: Бласвіх, Раум, Люкеба, Сімакан, Генріхс (Клостерман, 58), Сімонс (Ольмо, 75), Шлагер, Кампль, Форсберг (Баумгартнер, 58), Опенда (Шешко, 82), Поульсен (Вернер, 82).

Црвена Звезда: Глазер, Родич (Неделькович, 65), Драгович, Джига, Митрович (Лучич, 65), Іванич, Хван Ін Бом, Стаменич (Катаї, 81), Міяїлович, Олаїнка (Букарі, 46), Ндіає (Міятович, 65).

Попередження: Генріхс — Стаменич, Родич, Хван Ін Бом, Джига.