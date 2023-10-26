РБ Лейпциг — Црвена Звезда 3:1 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ред Булл Арена в місті Лейпциг у рамках групи G поміж собою зустрічались місцевий РБ Лейпциг та сербська Црвена Звезда.
Господарі поля одразу захопили ініціативу та оформили швидкий м’яч, після чого не дозволили суперникам нічого створити в першому таймі.
А вже поперерві РБ Лейпциг спочатку подвоїв перевагу, і тільки після цього дозволив гостям реалізувати свій поодинокий момент.
Однак несподіванок не сталось — Дані Ольмо закрив протистояння пізнім голом.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Лейпциг — Црвена Звезда в 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:
РБ Лейпциг — Црвена Звезда 3:1
Голи: Раум, 13, Сімонс, 59, Ольмо, 84 — Стаменич, 80.
РБ Лейпциг: Бласвіх, Раум, Люкеба, Сімакан, Генріхс (Клостерман, 58), Сімонс (Ольмо, 75), Шлагер, Кампль, Форсберг (Баумгартнер, 58), Опенда (Шешко, 82), Поульсен (Вернер, 82).
Црвена Звезда: Глазер, Родич (Неделькович, 65), Драгович, Джига, Митрович (Лучич, 65), Іванич, Хван Ін Бом, Стаменич (Катаї, 81), Міяїлович, Олаїнка (Букарі, 46), Ндіає (Міятович, 65).
Попередження: Генріхс — Стаменич, Родич, Хван Ін Бом, Джига.