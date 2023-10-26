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Гол та асист Сімонса допомогли Лейпцигу обіграти Црвену Звезду

26 жовтня 2023

РБ Лейпциг – Црвена Звезда, Getty Images

Німецька команда здобула другу перемогу в нинішній кампанії Ліги чемпіонів, а для сербів це друга поразка.

Німецький Лейпциг у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграв сербську Црвену Звезду з рахунком 3:1.

"Бики" відкрили рахунок на 12 хвилині зустрічі зусиллями Давіда Раума, а потім у середині другого тайму Хаві Сімонс до гольової передачі додав результативний удар, подвоївши перевагу господарів поля.

Гості відповіли влучним ударом Марко Стаменича на 70 хвилині зустрічі, але й тут останнє слово залишилося за німцями – на 84 хвилині відзначився Ольмо.

Після трьох турів Лейпциг набрав шість очок і йде другим у групі після Манчестер Сіті, а серби мають один бал і останнє місце.

РБ Лейпциг – Црвена Звезда 3:1
Голи: Раум, 13, Сімонс, 59, Ольмо, 84 — Стаменич, 80.

РБ Лейпциг: Бласвіх, Раум, Люкеба, Сімакан, Генріхс (Клостерман, 58), Сімонс (Ольмо, 75), Шлагер, Кампль, Форсберг (Баумгартнер, 58), Опенда (Шешко, 82), Поульсен (Вернер, 82).

Црвена Звезда: Глазер, Родич (Неделькович, 65), Драгович, Джига, Митрович (Лучич, 65), Іванич, Хван Ін Бом, Стаменич (Катаї, 81), Міяїлович, Олаїнка (Букарі, 46), Ндіає (Міятович, 65).

Попередження: Генріхс — Стаменич, Родич, Хван Ін Бом, Джига.

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